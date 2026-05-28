Panamá busca renovar acuerdo marítimo con China y pide frenar detención injustificada de buques

Panamá quiere renovar un acuerdo sobre transporte marítimo con China, a la que además solicitó que un criterio estrictamente técnico guíe la detención de buques de bandera panameña en puertos del país asiático, una práctica que ha aumentado tras la salida forzosa de un conglomerado chino de la operación de dos terminales cercanas al Canal, lo que ha tensado las relaciones bilaterales.

Así lo explicó este miércoles el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, quien el martes sostuvo en Nueva York (EE.UU.) una reunión con su par de China, Wang Yi, la primera de alto nivel entre ambos gobiernos desde que comenzaron las tensiones.

En esa cita, "solicitamos que (las autoridades chinas) sigan estrictamente un criterio técnico" para la detención de buques de bandera de Panamá, declaró Martínez-Acha a los periodistas en el marco del acto de firma de un acuerdo de cooperación con Israel.

El canciller expresó a su colega chino la disposición de Panamá de "conversar sobre cómo mejorar la fiabilidad" de la flota mercante panameña, una de las más grandes del mundo con 8.638 buques abanderados y 233,2 millones de toneladas brutas de registro, un proceso "que ya se venía haciendo", según indicó.

"Estamos dispuestos a conversar (...) también sobre la necesidad de sentarnos a renegociar el acuerdo de la nación más favorable para Panamá en cuanto al transporte marítimo", añadió Martínez-Acha.

Panamá y China establecieron las relaciones diplomáticas en 2017, en detrimento de Taiwán, y un año después firmaron un Acuerdo sobre Transporte Marítimo que le otorga a la flota mercante panameña el estatus de 'Nación Más Favorecida' en los puertos chinos, lo que entraña una serie de ventajas como tarifas portuarias preferenciales y trámites más ágiles.

Este acuerdo se firmó primeramente para una vigencia de tres años, se renovó por cinco años en 2021 y está por vencerse.

En la cita con Wang "se plantearon los intereses de ambas naciones, respetando por supuesto nuestra soberanía, nuestro estado de derecho y transmitimos nuestra disposición a trabajar siempre basado en eso, el respeto mutuo", dijo Martínez-Acha.

Esta cita entre los cancilleres de Panamá y China tuvo lugar en medio de la tensión bilateral producto de la salida del conglomerado chino CK Hutchison, de la operación de dos puertos situados cerca del Canal el pasado febrero, luego de que el Supremo panameño declaró inconstitucional la concesión otorgada hace más de veinticinco años.

China dijo que Panamá pagaría "un alto precio" por sacar a CK Hutchison, la empresa activó un arbitraje internacional por al menos 2.000 millones de dólares contra el Estado panameño, y se ha multiplicado el número de detenciones de buques de bandera panameña en los puertos del país asiático.

En un comunicado difundido el martes, Panamá reiteró en la reunión con Wang "su pleno respeto al principio de una sola China y su compromiso con el Estado de Derecho y la independencia en la toma de decisiones de sus instituciones democráticas, además del interés de ambas naciones de mantener una relación mutuamente beneficiosa".

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"Nuestras relaciones están bien, nosotros hemos dicho que respetamos a China y tenemos una disposición a hablar, a conversar sobre temas de interés mutuo, siempre, por supuesto, poniendo por delante los intereses de nuestro país", afirmó este miércoles Martínez-Acha.