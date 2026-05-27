Mulino entregó el pabellón nacional a la selección de Panamá

El mandatario José Raúl Mulino entregó la bandera nacional a Erick Davis, uno de los capitanes del seleccionado panameño que estará defendiendo los colores del país en el Mundial 2026.

Mulino destacó que todo el país estará pendiente de la Roja en la cita del Mundial 2026. "No hay nada más importante en este momento en la agenda nacional que disfrutar verlos", expresó.

De igual manera, el presidente se mostró optimista y dio sus buenos deseos al equipo panameño. "Transmitir esa buena vibra para que ustedes la sientan en los distintos estadios donde van a llevar el nombre de Panamá muy en alto", manifestó Mulino, quien resaltó que será el segundo Mundial, luego de estar en Rusia 2018.

En el acto de reconocimiento, el presidente Mulino entregó al seleccionador Thomas Christiansen el pasaporte nacional panameño.

Mientras que el mediocampista Edgar Yoel Bárcenas, en representación de los jugadores, obsequió al presidente una camiseta oficial de la selección con el número 10.

Al evento asistieron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez; el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, así como cuerpo técnico, delegación oficial, autoridades nacionales e invitados especiales.