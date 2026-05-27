Fariña sobre el seleccionado panameño que irá al Mundial: ‘Hay una buena competencia por jugar’

Thomas Christiansen definió la plantilla de 26 jugadores para el Mundial 2026. Pero ahora viene otra competencia en el equipo nacional y es la lucha por un cupo en la alineación titular; es decir, ganarse el puesto para jugar.

Para el defensa central Edgardo Fariña, la “competencia es sana”. Tendrá que disputar un cupo en el plantel titular contra José Córdoba, Andrés Andrade, Carlos Harvey y el veterano Fidel Escobar.

“Creo que hay una buena competencia. Para mí es interesante eso, que todos los compañeros estén bien, que podamos competir por un puesto y jugar”, dijo Fariña, quien milita en el Pari Nizhny Novgorod de la máxima categoría de Rusia, en el marco de los entrenamientos ayer en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación en Burunga.

Fariña admitió que, aunque es de la misma edad que Córdoba, siempre aprende algo. Igual ocurre con Andrade y los otros jugadores.

El zaguero también agradeció a Thomas Christiansen por el llamado, aunque admite que fue un “golpe duro perderse muchos partidos por lesión” durante estos meses.

“Hoy en día está el premio del Mundial y he sido constante en la recuperación y mentalmente firme para no decaer”, sostuvo Fariña.

La selección de Panamá hará este jueves su último ensayo antes de viajar a Brasil con miras a su partido amistoso, que será contra el equipo sudamericano este domingo en el estadio Maracaná a las 4:30 p.m. (hora istmeña).