Chapman prevé mayor presupuesto estatal y cuestiona los altos sueldos en la Unachi

El Presupuesto General del Estado para el próximo año podría experimentar un incremento en comparación con el de 2026, el cual se fijó en 34,901 millones de dólares. Así lo estimó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

"El presupuesto puede ser un poco mayor; la economía ha crecido. La economía del año pasado creció arriba del 4% y existe una relación tendiente a que, cuando aumentan la economía y los ingresos del sector público, esos recursos se pueden absorber en el presupuesto para la inversión en obras", expresó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con el ministro, estos fondos adicionales se destinarían a proyectos de infraestructura de alto impacto, enfocados en sectores como agua potable, hospitales, caminos, carreteras y escuelas, los cuales catalogó como "la prioridad" del Gobierno.

A pesar de las proyecciones, Chapman prefirió no adelantar cifras específicas sobre este incremento. Explicó que actualmente se encuentran en la etapa de consultas con todas las entidades del Estado que han presentado sus respectivas propuestas presupuestarias.

Una vez finalice este periodo de evaluación, el MEF presentará su propuesta oficial ante el Consejo de Gabinete a inicios del mes de julio, para posteriormente trasladarla a la Asamblea Nacional.

Discrepancias entre Chapman y la rectora de la Unachi

Durante sus declaraciones, el ministro Chapman discrepó abiertamente con Etelvina Medianero de Bonagas, rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), quien ha denunciado supuestas presiones institucionales tras sufrir un recorte presupuestario de 30 millones de dólares.

El jefe de la cartera económica aseguró que la Unachi cuenta con recursos suficientes y señaló que de Bonagas es una de las funcionarias mejor pagadas del país, con ingresos que superan incluso los del presidente de la República, José Raúl Mulino, y los de los ministros de Estado.

"Me cuesta cuando veo esas contradicciones de que una universidad en la parte occidental del país tenga salarios de los más altos de Panamá, e inclusive más altos que en universidades del sector privado", criticó Chapman.

En ese sentido, rechazó que la situación de la Unachi se deba a una verdadera escasez de fondos, argumentando que con solo ajustar las escalas salariales se generaría un ahorro enorme para la institución.

Por otra parte, la tarde del martes la rectora de Bonagas amagó con presentar su renuncia a la Unachi; sin embargo, tras mantener una reunión con el Consejo General Universitario, decidió permanecer en el cargo. En paralelo, la Contraloría General de la República anunció el inicio de una auditoría forense dentro de dicha casa de estudios superiores.