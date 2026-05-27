Panamá e Israel llevan sus relaciones a otro nivel: Memorando de entendimiento incorporará al sector privado israelí

Un Memorando de Entendimiento, orientado a fortalecer la cooperación bilateral mediante un modelo APP (Alianza Publico Privada), suscribieron este miércoles Panamá e Israel. El memorando incorporará activamente al sector privado israelí en proyectos estratégicos de desarrollo en Panamá.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha y el embajador del Estado de Israel, Mattanya Cohen, firmaron el documento en la sede de la Cancillería de Panamá.

El acuerdo establece un nuevo marco de colaboración entre el gobierno de Panamá y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV) de Israel, enfocado en fortalecer la cooperación en áreas mutuamente acordadas e integradas al sector privado en beneficio de proyectos en conjuntos, a fin de promover y apoyar diversas iniciativas en Panamá, que involucren empresas tecnológicas y expertos en diversas áreas relacionadas con los sectores de salud digital, agua, agricultura, educación y otras áreas acordadas.

Entre las actividades que se buscan fortalecer y promover con apoyo del sector privado israelí en Panamá están la celebración de reuniones anuales, promoción de seminarios, digitalización de procesos logísticos para medicamentos y suministros médicos, integración de soluciones de salud electrónica (E-health), promoción y participación de funcionarios oficiales y representantes del sector privado en conferencias, exposiciones y seminarios organizados en los dos países.

Durante el acto, el embajador Mattanya Cohen manifestó que el MOU es uno de los resultados inmediatos de la visita del presidente Isaac Herzog a Panamá el pasado seis de mayo, reafirmando el compromiso de seguir promoviendo la cooperación internacional, la innovación aplicada al desarrollo y la generación de oportunidades que beneficien directamente a las comunidades y al crecimiento económico y social de Panamá.

Por su parte el canciller Javier Martínez Acha expresó que el memorándum se fundamenta en el diálogo permanente y la voluntad de ambas partes de trabajar de manera coordinada y amistosa.

“Con esto damos fe de que la cooperación internacional sigue siendo una herramienta esencial para enfrentar desafíos comunes y generar oportunidades de desarrollo”, expuso.

Israel aporta su experiencia en áreas como el manejo eficiente del agua, la agricultura, la tecnología médica y la modernización de servicios, mientras que Panamá continúa consolidándose como un centro regional de conectividad y desarrollo.

La cooperación entre Israel y Panamá mantiene una trayectoria exitosa desde hace décadas, beneficiando áreas como salud, educación, innovación, agricultura, agua, ciberseguridad y desarrollo científico.

Cerca de mil profesionales panameños se han capacitado en Israel, llevando conocimientos y herramientas que hoy impactan positivamente en comunidades de todo Panamá. Recientemente, esta colaboración se fortaleció con iniciativas como la donación de una máquina Watergen, de tecnología israelí, que produce agua potable a partir de la humedad del aire en la isla de Pedro González.