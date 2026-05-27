Plaza Amador está en el 'grupo de la muerte' en la Copa Centroamericana

Plaza Amador (Panamá) quedó ubicado en el Grupo A de la Copa Centroamericana de la Concacaf, junto a Alajuelense (Costa Rica), Xelajú (Guatemala), Luis Ángel Firpo (El Salvador) y Diriangén (Nicaragua), en lo que podría ser considerado el "grupo de la muerte".

Al llamado "Equipo del Pueblo" le tocará "jugar con la más fea"; El actual campeón, la Liga Deportiva Alajuelense, y el subcampeón de la Copa Centroamericana, el Deportivo Xelajú Mario Camposeco.

Recordemos que Alajuelense se ha coronado en los tres torneos de la Copa Centroamericana de la Concacaf; es decir, es el actual tricampeón.

Según Hugo Siliezar, de Gol Chivo, el equipo de Xelajú está conformando una plantilla competitiva debido a que aún recuerdan la final pasada de la Copa Centroamericana que perdieron en los tiros penales.

En el Xelajú jugó en el recién finalizado campeonato guatemalteco el panameño Yair Jaén y el colombiano Yilson Loboa (quien jugó en el Tauro); ambos se encuentran muy cerca de renovar con el equipo de "Los Superchivos".

El técnico de Plaza Amador, Mario Méndez, luego de coronarse con Alianza, adelantó que reforzará la plantilla de los "Leones", principalmente en la parte ofensiva y el mediocampo, todo con miras a la Copa Centroamericana 2026.

Cabe recordar que Plaza Amador fue eliminado en los cuartos de final de la pasada Copa Centroamericana por el Real España en el último minuto, lo que le impidió avanzar a las semifinales.

"Vamos por la Copa Centroamericana, tenemos una cosquillita. Vamos a tratar de invertir y traer a los mejores hombres para tener un equipo que participe en la liga (LPF) y otro a nivel internacional", expresó Méndez.

Alianza y Umecit en el mismo grupo

Alianza y UMECIT son los otros representantes panameños que estarán en la Copa Centroamericana 2026, junto a Mixco (Guatemala), Saprissa (Costa Rica) y Olimpia (Honduras) en el Grupo C.

El técnico del Alianza, Jair Palacios, también dejó claro su deseo de competir en el torneo internacional.

Palacios admite que es un técnico al que le gustan los retos grandes y sostiene su deseo de fortalecer al Alianza para el torneo internacional.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Otros Grupos

El Grupo B, quedó conformado por: Herediano (Costa Rica), Antigua (Guatemala), Marathón (Honduras), Real Estelí (Nicaragua) y Alianza FC (El Salvador).

Mientras que el Grupo C, lo integran: Municipal (Guatemala), Motagua (Honduras), Cartaginés (Costa Rica), FAS (El Salvador) y Verdes (Belice).

Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.