Mulino resalta logros en empleo y turismo durante conferencia de prensa

El presidente José Raúl Mulino informó en rueda de prensa que entre el 18 y el 22 de mayo se registraron 8,109 contratos laborales, de los cuales más del 50% corresponden a contratos definidos, lo que refleja un avance en la estabilidad del mercado laboral.

Durante su intervención, el mandatario destacó que la generación de empleo es la principal preocupación de los panameños, especialmente de los jóvenes que buscan oportunidades para incorporarse al mercado laboral. En ese sentido, subrayó que la cifra alcanzada en pocos días es motivo de satisfacción y evidencia la recuperación económica del país.

Asimismo, la ministra de Trabajo, Doris Muñoz, informó que el crecimiento en la contratación responde a la reactivación de proyectos de infraestructura, el dinamismo del sector privado y el impulso de programas de emprendimiento y turismo. Estos factores han permitido que miles de panameños encuentren nuevas oportunidades de trabajo formal.

Por otra parte, durante el primer trimestre de 2026 se registraron más de 86,000 contratos privados, lo que representa un incremento de 17,000 en comparación con el mismo período del año anterior. Este repunte, dijo, es resultado de ajustes fiscales y de la confianza generada en la economía nacional.

De igual manera, la ejecución de más de 360 obras públicas en distintas provincias, junto con el crecimiento del turismo, que estuvo cerca de alcanzar un millón de visitantes en el primer trimestre, han sido pilares fundamentales para la creación de empleo.

El mandatario reiteró que el Gobierno continuará reforzando las políticas de generación de empleo, reafirmando que el país en materia de empleos avanza con especial atención en los jóvenes y sectores vulnerables, asegurando que la estabilidad laboral es clave para el desarrollo económico y social de Panamá.