Etelvina se queda; Consejo General Universitario de la Unachi desestima renuncia

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) seguirá bajo el mando de Etelvina de Bonagas pese a las irregularidades que rodean su gestión para "salvaguardar el principio de continuidad en la educación superior", indicó el Consejo General Universitario tras evaluar la renuncia presentada por la rectora al Ministerio de Educación (Meduca).

El ente rector, luego de conocer que de Bonagas solicitó personalmente un encuentro con la ministra Lucy Molinar para ponerla en contexto sobre su dimisión, decidió reunirse ayer, miércoles, a puerta cerrada para resolver democráticamente la situación.

La mayoría de los integrantes del organismo optaron por que la funcionaria siga al frente de la institución, reiterando su autonomía y facultad para designar y separar a su personal en la forma que determina la ley.

El Consejo General Universitario, a través de la resolución No. 1-2026, informó sobre su rechazo a la renuncia de la funcionaria, electa hasta 2028.

Asimismo, solicitaron a las autoridades gubernamentales asignar a la casa de estudios superiores el presupuesto necesario para su funcionamiento.

"Ahogar financieramente a la Universidad es paralizar la investigación, frenar la movilidad social y comprometer el futuro profesional de miles de jóvenes que dependen de esta casa de estudios para transformar sus vidas", subrayaron.

La rectora, quien había guardado silencio ante los cuestionamientos ciudadanos, decidió finalmente salir al paso, señalando que no puede dejar a la Universidad al "libre albedrío"; por tanto, acatará la decisión del ente rector y pidió a la comunidad educativa hacer lo mismo.'



La decisión del Consejo General Universitario no fue bien recibida por los estudiantes, que de inmediato calificaron la sesión como un "circo más de la administración decadente de la Unachi" que busca respaldar la continuidad de una persona que ya expresó sus intenciones de retirarse.



Etelvina de Bonagas mencionó que el recorte presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas ha sido uno de los principales problemas de su gestión.



La mayoría de los integrantes del organismo optaron por que la funcionaria siga al frente de la institución, reiterando su autonomía y facultad para designar y separar a su personal.

Confirmó lo dicho por Meduca: sí hubo reunión, conversó con la ministra, pero, como ya se ha mencionado, el Meduca no tiene competencia para removerla del cargo.

Agregó que el recorte presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha sido uno de los principales problemas de su gestión.

"Hasta me he enfermado por esto", puntualizó.

Sobre la auditoría forense anunciada por la Contraloría General de la República ante denuncias de supuestas retenciones salariales, sostuvo que la Universidad estará abierta a todo el que quiera examinar su administración.

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"Mi conciencia está tranquila, no hemos tomado ni un centavo de esta Universidad", aseguró.

La decisión del Consejo General Universitario no fue bien recibida por los estudiantes, que de inmediato calificaron la sesión como un "circo más de la administración decadente de la Unachi" que busca respaldar la continuidad de una persona que ya expresó sus intenciones de retirarse.

Además, comunicaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público por agresión, ya que uno de sus compañeros fue atacado por un docente y administrativo mientras se desarrollaba la reunión.

A la rectora, que lleva 48 años dentro de la Universidad, le restan dos de mandato.