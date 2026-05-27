El Ministerio de Seguridad (Minseg) reforzó la seguridad y control migratorio en las fronteras con la graduación de 285 agentes que se incorporan a las filas del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y 39 egresados que se integrarán al Servicio Nacional de Migración (SNM).

Larry Solís, director general del Senafront, informó que siguen el Plan Firmeza, trazado desde el inicio del Gobierno, con el blindaje de las fronteras.

"Estamos fortaleciendo las fuerzas especiales, tanto para la parte marítima como la terrestre, porque estamos claro que en el área del Caribe se está llevando una campaña y tenemos que ver que hay un efecto 'globo' que está llevando el narcotráfico", señaló.

Solís reconoció que por la frontera terrestre es por donde tienen que 'apretar'.

Destacó que el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) está realizando grandes incautaciones en el litoral Pacífico y la Policía realiza lo mismo con información de inteligencia para poder atender la contaminación (de drogas) que hay en los puertos.

Con la situación migratoria controlada en la frontera con Colombia, el director del Senafront dijo que los pocos migrantes que están ingresando al territorio son puestos a órdenes de Migración y se les busca dar salida del país porque evitan que se queden en el territorio.

Limpieza

Y siguiendo la línea migratoria, el Gobierno de los Estados Unidos donó $3 millones para proceder con la limpieza del Tapón de Darién que quedó lleno de desechos de toda clase, tras el paso del éxodo masivo de migrantes que se vivió a principios de la década.'

99

por ciento disminuyó la migración irregular en la frontera con Colombia. 3

millones de dólares fueron donados por Estados Unidos para limpiar el Tapón de Darién.

Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos, dijo que a la vez que se limpia uno de los pulmones del planeta, como lo representa la jungla panameña, se contratará mano de obra local para que también ayude en la economía de las comunidades.

La ejecución del fondo donado estará a cargo del Ministerio de Ambiente, entidad con la cual colaborarán para que la limpieza de la selva sea efectiva.

Hospital

La graduación de la policía fronteriza contó con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien aprovechó su visita a Darién para inspeccionar los trabajos de construcción del hospital de Metetí.

Esta instalación de salud es la única de las gestionadas en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-14) que todavía no ha sido terminada.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

La obra fue recuperada del estado deprimente en que se encontraba y hoy su avance marcha por 75% y se espera que sea entregada a inicios del próximo año.

La construcción del hospital fue retomada por el consorcio Metetí, que integra la empresa Asocsa Health.

Con el transcurrir de los años, debido a la paralización hace más de 10 años, el costo del hospital se ha elevado a casi $200 millones.

Contará con urgencias, consulta externa, farmacia, docencia, laboratorio, imagenología, hemodiálisis, rehabilitación y servicios de apoyo.

Tendrá tres quirófanos, sala de Cuidados Intensivos, 139 camas de hospitalización, área de maternidad y residencia médica.

En la parte externa dispondrá de 124 estacionamientos, de los que 17 serán para personas con discapacidad.

En la reanudación de su construcción han intervenido 356 trabajadores que han sido contratados en forma directa y 259 en forma indirecta.

El área total del hospital es de 46,447 metros cuadrados.