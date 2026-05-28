Lechetón 2026 se realizará este fin de semana

Este fin de semana se realizará la Lechetón 2026, actividad organizada cada año por el Club Activo 20-30 para combatir la desnutrición infantil y brindar un aporte nutricional esencial a miles de niños en todo el territorio nacional y casas hogares de adulto mayores.

La meta establecida para esta edición es alcanzar 25,000 litros de leche, un objetivo ambicioso que solo se logrará con apoyo y solidaridad del pueblo panameño.

Este sábado 30 y domingo 31 de mayo, se habilitarán puntos de recolección en 40 supermercados a nivel nacional días en los que las personas tendrán la oportunidad de sumarse a una causa que transforma vidas

El presidente del Comité Organizador de Lechetón 2026, Samuel Bardayán, precisó que en cada uno de estos centros, voluntarios debidamente identificados estarán recibiendo las donaciones de leche, preferiblemente en envases de larga duración.

Destacó que esta edición ha sido posible gracias a la valiosa alianza estratégica de empresas líderes que reafirman su responsabilidad social con la niñez panameña.

Bardayán expresó que todo lo recaudado durante este fin de semana será distribuido de manera transparente y equitativa a organizaciones que trabajan en la primera línea de atención infantil.

Los beneficiarios directos de la Lechetón 2026 serán comedores infantiles que aseguran la alimentación diaria de comunidades vulnerables; casas hogares que brindan refugio y cuidado integral; fundaciones dedicadas al desarrollo socioeducativo y de salud de los menores; y niños de diversas comarcas, donde el acceso a una nutrición óptima suele ser limitado.

El presidente del Club Activo 20-30 Panamá, Danilo Pinto Muñóz, hizo un llamado al público en general a sumarse a esta causa y apoyar a diferentes centros que requieren este producto para atender una de las necesidades básicas como es la alimentación.

Para conocer el listado completo de los 40 supermercados participantes y obtener más detalles sobre cómo colaborar, pueden seguir las redes sociales oficiales del Club Activo 20-30.

