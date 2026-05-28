Como “un show lamentable” calificó Mulino la permanencia de la rectora de la Unachi

Durante su conferencia semanal de los jueves, el presidente de la República, José Raúl Mulino, arremetió contra lo ocurrido en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), luego de que el Consejo General Universitario avalara la permanencia de la rectora en su cargo, pese a las constantes críticas recibidas por su gestión.

Mulino lamentó la falta de renovación y la defensa de privilegios en esa entidad. Agregó que respeta la autonomía universitaria, pero no para ese tipo de privilegios y de actos que rayan abiertamente en la moral pública.

El mandatario citó como ejemplo de buenas prácticas a la Universidad Tecnológica de Panamá, la cual cuenta con programas de capacitación y formación junto a empresas privadas dirigidos a mejorar las oportunidades de los jóvenes.

El presidente comentó que los feudos dejaron de existir en el mundo y este es uno abiertamente.

"Creo que la junta directiva de la Unachi debe entender en qué siglo vivimos y adaptarse a ello. Debe ser una universidad del siglo XXI y no un feudo de una rectora".

El gobernante reiteró que respeta las autonomías universitarias, pero que si fuera por él y tuviera la capacidad, esa señora no hubiera entrado hoy a la universidad.

"Por lo pronto, de mi gobierno no habrá un solo centavo para esa universidad".

Finalmente, el jefe del Ejecutivo destacó que le duele por los que no tienen nada que ver, pero aquí se aplica el refrán de que pagan juntos por pecadores.