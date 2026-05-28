MIDA impulsa proyectos agrícolas en provincias para fortalecer cultivos estratégicos.

Con el objetivo de incentivar y potenciar la producción de cacao, café y cítricos, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Regional de Veraguas, realizó una gira técnica en los viveros de la empresa GRUVASA, ubicados en Tambo, corregimiento de Toabré del distrito de Penonomé.

La actividad reunió a productores de los distritos de Calobre, Santa Fe y Soná, quienes participaron en capacitaciones sobre manejo de viveros, control fitosanitario y procesos de cultivo que garantizan plantaciones de alto rendimiento y competitividad en el mercado.

Representantes de GRUVASA destacaron que, tras estudios de suelos, las áreas sur costeras de Veraguas presentan condiciones óptimas para el desarrollo de estos rubros, los cuales mantienen una alta demanda tanto en el mercado nacional como internacional.

Este potencial ha motivado un acercamiento con el MIDA como aliado estratégico, con el fin de preparar y capacitar a los productores en certificación de plantones, sostenibilidad de la actividad y comercialización a través del agronegocio.

El director regional del MIDA en Veraguas, Ricardo Botacio, aseguró que la entidad continuará promoviendo este tipo de proyectos mediante asesoramiento técnico, buscando mejorar la calidad de vida de pequeños y medianos productores y abrir oportunidades en mercados nacionales e internacionales.

Paralelamente, el MIDA organizó el primer taller regional de seguimiento dirigido a técnicos agrícolas y coordinadores institucionales, en coordinación con la Secretaría Técnica Regional de Los Santos y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP).

Este taller tuvo como propósito fortalecer el manejo integral del cultivo del marañón, en el marco del proyecto “Rescate de la producción de marañones mediante la selección de germoplasma y manejo del cultivo”, que inicia su primera etapa en la región.

Con estas acciones, el MIDA reafirma su compromiso de impulsar la diversificación agrícola y apoyar a los productores en la adopción de prácticas modernas que garanticen sostenibilidad, rentabilidad y competitividad en los mercados internacionales.