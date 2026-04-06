Transportistas deberán estar paz y salvo con la ATTT para recibir subsidio de combustible

Los transportistas del sector público deberán estar en paz y salvo con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para poder beneficiarse del subsidio al combustible que otorgará el Estado, informó el director de la entidad, Nicolás Brea.

“Yo no puedo recibir del Estado si yo le debo al Estado, así que lo primero es que todo el mundo tiene que estar en paz salvo”, sostuvo Brea en Telemetro Reporta, donde aseguró que con esta medida no se está pidiendo nada que no se pueda cumplir.

Brea explicó que, una vez esté creada la plataforma para el subsidio del combustible, cada transportista tiene que registrarse e incluir a los conductores autorizados para retirar el combustible.

“Recordemos que los certificados de operación puede que estén a nombre de una persona y el que maneja sea otro o, inclusive, son empresas organizadas y los que manejan son varios conductores, así que lo que estamos definiendo es eso”, detalló.

El director agregó que una vez se ingrese el número de placa, inmediatamente se mostrará si el transportista tiene el certificado de operación y si ya está debidamente registrado en esa herramienta tecnológica. También se verá si el conductor está autorizado para recibir el combustible.

En esta ocasión, se busca evitar las irregularidades que se dieron en ocasiones pasadas; por ejemplo, había beneficiarios que llenaban el tanque del vehículo en cortos periodos de tiempo.

Brea indicó que la inversión del Estado para este subsidio es de 15 millones de dólares al mes para el sector transporte; sin embargo, esta cifra podría ir aumentando o decreciendo, según cómo avance el conflicto bélico en el Medio Oriente.

Respecto a cuándo estará lista la plataforma, Brea señaló que, aunque le gustaría que estuviera lista de inmediato, se debe hacer con prudencia por la cantidad de dinero que se va a invertir.

Cabe mencionar que el subsidio también incluye a los pescadores artesanales y al sector agropecuario con el propósito de evitar un aumento en el costo de los alimentos.