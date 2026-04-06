El Puente de las Américas permanecerá cerrado hasta el martes

El Puente de las Américas permanecerá cerrado hasta este martes, así lo informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El cierre de esta importante vía se da luego de registrarse un incendio de un camión cisterna en el sector de La Boca, debajo de la estructura del puente.

"La medida preventiva se adopta con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores, mientras los equipos técnicos especializados realizan la inspección técnica patológica correspondiente para verificar las condiciones estructurales del puente. Los resultados serán entregados en horas de la tarde de este martes", asegura el MOP.

Destaca el MOP que el paso permanecerá cerrado hasta que se confirme que la circulación es completamente segura y se cuente con los resultados técnicos que así lo avalen.

"En el lugar se mantiene personal especializado de distintas entidades, trabajando para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y atender la emergencia de manera oportuna", asegura la institución.