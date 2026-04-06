Detenciones de buques panameños en China aumenta 330% en marzo

Un alarmante incremento en la detención de buques con bandera panameña en puertos chinos fue reportado por el Tokio MOU sobre el Control del Estado Rector de Puerto en el Pacífico.

De acuerdo con los datos, en enero de 2026 se registraron 23 detenciones de embarcaciones panameñas en China, mientras que en febrero fueron 20 buques. Sin embargo, en marzo la cifra aumentó a 93 buques, lo que representa un aumento del 330% en comparación con el mes anterior.

En lo que va del mes de abril, se ha detenido a al menos 11 buques con bandera panameña. Se trata de los buques Grand Cosmo, Sea of Luck, Frontier Youth, HDX Hongyuan, SM Gemini 1, Ocean Prosperity, Hamit K, Coral VI, Kathy Ocean, Orion Highway y Versa Spirit, según los últimos reportes.

Este reporte se da luego de que China prometió "represalias" contra Panamá, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional a Panama Ports Company.

Ante esta situación, Panamá ha sumado el respaldo de múltiples países, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Chile, Perú y Honduras, quienes condenaron el presunto hostigamiento de China.

En el caso de Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó que las acciones de China contra buques con bandera panameña suscitan preocupación sobre el uso de herramientas económicas para socavar el estado de derecho en Panamá.

Mientras que el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, expresó el respaldo de Israel a Panamá, asegurando que la aplicación de la ley en materia marítima debe seguir siendo justa, técnica y libre de presiones políticas.

Por su parte, Paraguay reiteró su solidaridad y apoyo a Panamá ante estas medidas perjudiciales e injustificadas.

Esas detenciones no implican necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas o inspecciones adicionales, por parte de las autoridades portuarias chinas.