Un muerto deja incendio cerca del Puente de Las Américas que mañana será inspeccionado

Un muerto y dos bomberos heridos fue el saldo que dejó la explosión de un camión cisterna en el área de La Boca, justo debajo del puente de Las Américas que mañana será sometido a examen por parte del personal del Ministerio de Obras Públicas así como de la Autoridad del Canal de Panamá.

Además, se informó que desde esta noche se inició un operativo de inversión de carriles hacia Panamá Oeste.

Este mismo operativo se implementará mañana al amanecer pero en sentido inverso.

El ingeniero Edwin Lewis, director de Estudios y Diseño del MOP, aseguró que "lo prioritario es la seguridad" de los conductores que utilizan ese puente.

Señaló que se hará una evaluación más profunda del daño que produjo el fuego sobre la estructura metálica del puente de Las Américas quien ya tiene más de 60 años.

"Si la estructura metálica del puente fue sometida a temperatura excesivamente alta pudo haber sufrido daños que pueden producir una falla total o parcial de algunos elementos de ese sector", aseguró.

También dijo que la losa del puente se pudo afectar, así como los refuerzos que se colocaron diez años atrás. En las mismas condiciones pudieran estar lo remaches que tiene esa importante vía.

"Lo primero será una inspección visual general para observar el grado de consumo (del fuego) sobre la estructura, después se va a verificar los residuos así como medición de temperatura y se sacará algunas muestras del concreto", precisó Lewis.

Destacó que con la ayuda de equipo especializado se caminará sobre algunas zonas del puente para luego informar a la sociedad sobre las acciones a tomar.

Recordó que el MOP así como la ACP habían contratado a una empresa en conjunto para "realizar una evaluación del puente para las próximas reparaciones", por lo que ese equipo participará de las mediciones este martes.

En tanto que José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas expresó que cuando suceden estos incendios es lo más normal es que haya que revisar la estructura metálica, por lo que se ordenó el cierre total del puente.

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"Tenemos que hacer esa revisión si queremos ser responsable", expresó Andrade.

Por su parte, Luis Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, señalo que "el recinto portuario" en el que se dio el siniestro "tenía reclamos por deudas contra esa concesión".

En ese sentido, señaló que procederá a cancelar la concesión para garantizar, según dijo, "una investigación eficaz" por parte del Ministerio Público.