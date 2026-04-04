¿Qué pasó con las holandesas?, la pregunta que 12 años después sigue generando debates

Doce años han pasado desde que las jóvenes neerlandesas Kris Kremers y Lisanne Froon se adentraron por un sendero, del cual nunca regresaron. Desde entonces el caso ha generado el interés de múltiples sectores.

Sobre el tema se han escrito libros, hecho series y varias entregas en podcast tratando de descifrar el enigma. Teorías van y teorías vienen.

Y cada vez que llega abril, la historia vuelve a ganar auge. Y de paso nuevas hipótesis crecen.

Pero, cuál es la explicación más formal. Betzaida Pitti Cerrud, la fiscal del caso, en una de sus últimas entrevistas, dijo que su teoría es que las jóvenes se perdieron tras cometer la imprudencia de aventurarse por un retador sendero, sin la ayuda de un guía.

De acuerdo con la exfiscal, las hipótesis relacionadas con un secuestro u homicidio quedaron descartadas cuando se encontraron completas todas sus pertenencias, entre ellas dinero, lentes y ropa interior.

"Muchas personas no estuvieron de acuerdo conmigo, pero de inmediato para mí se perdieron. Subir las montañas es muy peligroso. Yo subí tres veces y en una ocasión pasé más de seis horas deshidratada. Y llevaba agua y comida. ¿Qué quiero decir? Es una montaña espesa, con animales peligrosos. Las muchachas no midieron las consecuencias de entrar sin un guía", expuso Pitti en la última entrevista concedida a Panamá América en 2022.

La investigadora refuerza su hipótesis con el hecho de que el celular de las chicas estuvo activo 11 días después de que se reportó la desaparición. Los primeros rastros datan del 1 de abril de 2014 y la última fecha de encendido del aparato fue el 11 de abril, a las 11:56 a.m.

Además, los expertos encontraron intentos de llamadas a números de emergencia de Países Bajos.

Aunque para algunos pueda parecer increíble que demoraran perdidas en la selva más de 10 días, Pitti recalca que se trataba de dos jóvenes atléticas. A Kris, de 21 años, le gustaba mucho el senderismo y Lissane, de 22, jugaba fútbol.

Los detalles de la investigación realizada por Pitti se encuentran plasmados en la obra: "Perdidas en la Selva", en el cual trabajó junto a los escritores holandeses Marja West y Jürgen Snoeren.

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Debate

Más allá de la teoría expuesta por Pitti, hay quienes aseguran que hay otros elementos que no se tomaron en cuenta o que permanecen ocultos. En 2023, los periodistas Mariana Atencio y Jeremy Kryt se enfocaron en otros detalles a través de un podcast.

Su nombre es "Lost in Panama" (Perdidas en Panamá) y consta de siete episodios en inglés, los cuales tienen una duración, cada uno, de entre 50 minutos y una hora.

En el podcast producido por Kast Media, fuentes que tendrían relación con los involucrados en el hecho rompen el silencio apuntando a que lo que se cerró como un accidente de senderismo podría ser un doble feminicidio.

Un pick up rojo en el que las jóvenes habrían sido vistas poco antes de desaparecer, un grupo de pandilleros vinculados con la venta de droga, el traslado de las chicas a otro lugar, un viejo conocido, la posterior siembra de los restos por alguien con manejo de la zona y la muerte de cinco personas que habrían estado al tanto de estos hechos son algunos de los puntos profundizados por Atencio y Kryt, con el sustento firme de fuentes.

"Había cosas que no concordaban. Como por ejemplo que solo se encontraron pocos restos de las jóvenes, 1 % de una y 13 % de la otra. Luego hallaron una mochila con fotos tomadas de noche y celulares que funcionaban. Eso no me hizo sentido", expuso Atencio.

La periodista agrega que al desarrollar la investigación se encontró con trabas y expuso que a "muchos expertos forenses no se les permitió realizar su trabajo en varios puntos de la investigación gubernamental".

Sobre el caso, además, se han hecho otras obras como "La mano diabólica: La desaparición de Kris Kremers y Lisanne Froon", "Desaparecido en Panamá: La verdadera tragedia del sendero Pianista. El misterioso caso de Kris Kremers y Lisanne Froon" y "Panamas Cold Case: The puzzling disappearance of Kris Kremers and Lisanne Froon". Estas publicaciones tratan de abordar una interrogante que parece no tener respuestas clara aún.