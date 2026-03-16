Wendy Ducreux y Anthony Cortés, listos para su debut en el Panamericano de Ruta

Es hora de subir a la maquinita de las bielas. Es momento de pedalear para los ciclistas panameños que tendrán acción este martes (hoy) en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026 en Montería, Colombia.

Los que estarán en el pavimento rodando serán la Categoría Élite Femenina y la Júnior.

La pedalista Wendy Ducreux es la carta panameña que tendrá acción en la Élite Femenina y su primer reto es la prueba contrarreloj.

En esa primera prueba, Ducreux tendrá que hacer el recorrido de 31.4 kilómetros en el menor tiempo posible.

La pedalista panameña es la actual campeona centroamericana y se ha estado preparando fuertemente para este compromiso en tierras colombianas.

Luego de su presentación de este martes (hoy), la pedalista istmeña tendrá que esperar hasta el 21 de marzo, para tener acción en su segunda competencia, que es la prueba de Ruta Élite Femenina.

Otros istmeños que tendrán acción hoy en el Panamericano de Ruta, será la categoría Júnior y es la prueba contrarreloj.

Los responsables de pedalear y responder por los colores panameños son los atletas: José Castro y Anthony Cortés.

Ambos pedalistas tendrán que recorrer los 22.6 kilómetros que es la distancia a evaluar y con el menor tiempo posible.

Luego de la primera prueba, la categoría Júnior, tendrá que prepararse para sacar su mejor versión en la prueba de Ruta Júnior, que se tiene programada para el 20 de marzo.

Según la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci), el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, reúne a más de 20 países y es una de las competencias más prestigiosas del calendario de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), que otorga puntos vitales para el ranking internacional.