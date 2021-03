25 mil empresas sin acceso a los préstamos bancarios

La poca flexibilización del acceso a un crédito bancario está haciendo que unas 25 mil micro y pequeñas empresas que están vigentes en la red de tejido empresarial se mantengan cerradas.

El sector de la micro y pequeñas empresas es el que más ha sufrido el impacto negativo del cierre de la actividad económica en Panamá en los doce meses que lleva la pandemia.

Alicia Jiménez, economista y especialista en finanzas de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura (Fedecámaras), explicó que los fondos destinados por entidades financieras internacionales para las Mipymes afectadas por la pandemia no habían sido utilizados.

"La semana pasada la Asociación Bancaria de Panamá expresó que prácticamente los fondos destinados para las Mipymes no habían sido utilizados, porque la tramitología es tan difícil, que las empresas no pueden acceder a los créditos, ni a lo que supuestamente iban hacer fondos no reembolsables", manifestó.

Jiménez señaló que quisieron utilizar el concepto, pero en la práctica ha sido nulo, es decir que los fondos que ascienden a $300 millones que tiene Panamá como préstamos con intereses blandos independientemente que vinieron del Banco Mundial, el Banco de Integración Centroamérica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) colocados en las financieras y bancos no se están otorgando.

"Nosotros no podemos acceder a esa liquidez y la Superintendencia de Bancos no puede hacer nada porque tienen que acogerse a las normas internacionales, igualmente la Asociación Bancaria, por lo que el Gobierno Nacional debe buscar la flexibilización de los créditos para que el dinero llegue a las empresas afectadas por la pandemia", añadió.

Resaltó que en este momento el dinero está, pero hay que buscar garantías gubernamentales que permitan que los bancos puedan poner el dinero a circular.'

5 sectores económicos conforman el 53% del producto interno bruto panameño.

$300 millones es la suma que las entidades financieras pusieron a disposición para prestar.

Los nuevos empresarios se necesitan, pero lo que ya estábamos también deben darnos la oportunidad de seguir prestando un servicio y eso se logra invirtiendo en fondos no reembolsables, colocando liquidez directa en el sistema para que sean las Pymes las que dinamicen la economía, afirmó Jiménez.

El nulo acceso al crédito que tienen las pymes hace que más de 100 mil personas no puedan ser reintegradas a su trabajo, ya que las mismas no están operando.

"No estamos en el carril correcto, ni tampoco hay una planificación de nada porque todo se hace improvisado. Si hubiése un análisis profundo y sectorial de lo que pasa en la economía, la historia seria otra porque otros países se están recuperando y nosotros no", enfatizó.

Las Mipymes panameñas tuvieron un impacto negativo del 47.8% en sus ingresos el año pasado con respecto al 2019.En Panamá, de los únicos dos sectores que tuvieron un desempeño positivo, fue el Inmobiliario fue el de mayor crecimiento, presentando un incremento del 90% en sus ingresos y el tecnología/telecomunicaciones con un 33.8%.

Mientras tanto, los negocios pertenecientes a los sectores de Servicios especializados cayeron 78.7%), Alimentación/Gastronomía (-72.4%) , Hotelería y Turismo (-92.5%), automotores y autopartes (-66.8%), manufactura (-56%) y transporte/logística (-50.5%) son los que sufrieron el mayor impacto negativo en sus ventas.

El estudio destacó que la recuperación económica en el último trimestre (octubre - diciembre) jugó un papel importante en la economía del país, con una recuperación del 74.3% frente al promedio de los tres trimestres anteriores del 2020.

El economista Augusto García, dijo que los mecanismos que se ha utilizado para el apoyo financiero a las Mipymes ha sido bastante burocrático y poco efectivo sin contar que las tasas de interés que están cobrando es alta.

Esto crea una barrera para que las empresas puedan acceder de manera rápida y eficiente a estos créditos, por lo que se debe revisar los procedimientos, añadió."No hace sentido que si hay fondo disponible, las empresas no puedan acceder con facilidad", expresó.

Hasta marzo de 2021, 134 mil 119 contratos laborales fueron reactivados de un total de 284 mil 209 suspendidos. La pandemia lanzó la tasa de desempleo arriba del 18% y la informalidad a un 52%.

Mientras que el producto interno bruto decreció 17.9% tras la caída de sectores como construcción, comercio al por menor y al por mayor, manufacturas, hoteles y restaurantes, quienes conforman el 53% del PIB panameño.