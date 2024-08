ASEP presentará ajustes a la Ley 6 de cara a las nuevas concesiones de electricidad

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) presentará en las próximas semanas un proyecto de ley, a través del Ejecutivo, para la modificación de la Ley 6 de 1997, que regula el servicio de electricidad.

Zelmar Rodríguez, administradora de la ASEP, dijo que tienen 60 días para presentar este proyecto en el cual se buscará, más que eliminar, reforzar la ley.

"Hay algunas cositas que tenemos que ajustar y medir, esa es nuestra intención", adelantó la funcionaria en Debate Abierto.

De acuerdo con Rodríguez, la modificación de la ley es fundamental toda vez que en el presente quinquenio se vence la concesión otorgada en octubre de 2013, para la distribución y comercialización de energía eléctrica.

Rodríguez destacó que esta concesión expira en 2028, lo que significa que el acto de concurrencia se realizará en 2027.

"Tenemos que ver cómo hacemos con nuestra ley, de manera tal que las empresas que hoy prestan el servicio y tienen derecho a participar de ese acto de concurrencia, lo hagan pero también se pondere lo que ya hicieron", señaló.

Las deficiencias en el servicio, precisamente, ha sido una queja constante a la que la administración de José Raúl Mulino le ha declarado la guerra.

Esta semana, Rodríguez se reunió con el presidente para América Latina de Naturgy, quien expuso que el compromiso de la empresa a corto y mediano plazo es brindar soluciones a los problemas críticos con respecto a la prestación de los servicios.

"Hay compromiso general, en el tema de inversiones y mantenimiento de la línea", añadió Rodríguez.

La administradora reconoció que ninguna de las tres empresas actuales cumple con la prestación de un servicio de electricidad óptimo, sin embargo, Ensa es la que presenta mejores indicadores de calidad de servicio.

Agregó que los mismos planes que hay con Naturgy, también se le aplicarán a Ensa.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Este lunes, Rodríguez volverá a sentarse con personal de Naturgy a fin de establecer la ruta que se seguirá en puntos críticos y prioritarios, como San Carlos, Chame y Coronado. La administradora pidió paciencia, toda vez que no se trata de una situación que pueda resolverse en tres semanas.

Rodríguez, además, descartó que se presente un alza en la tarifa de luz tras las multas impuestas, en contrapunto indicó que los panameños pueden tener la esperanza de que en este quinquenio haya un balance a favor del consumidor.

Esta semana Mulino enfatizó en que la única opción inaceptable es que los panameños sigan sufriendo apagones sin que haya consecuencias.

"Ojalá que Naturgy comprenda que no estamos bromeando, no sé qué paso antes, pero en este Gobierno no se va a dejar pasar el tema del servicio energético como ha venido sucediendo que ni las multas pagan", afirmó Mulino.