Bancos rechazan reducir a 5 años la prescripción del crédito

En momentos en que la morosidad de los panameños con los bancos alcanza niveles históricos por la pandemia de coronavirus, surge una polémica por la reducción de la prescripión del historial de crédito de 7 años a 5.

Ayer la Asociación Bancaria de Panamá y la Asociación Panameña de Crédito (APC), rechazaron ese cambio y advierten que la reducción en la prescripión del historial de crédito no favorece ni al cliente ni al banco.

Carlos Berguido, presidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá manifestó que entre más tiempo se conozca el historial de crédito es mucho mejor no solo para el banco sino también para el cliente que busca un acceso al crédito.

"Cuando uno reduce el tiempo en que se puede acumular el historial de crédito lo que se está haciendo es quitándole al 94% de las personas que tienen un buen historial de crédito acceso al sistema".

Berguido explicó que los bancos, financieras y cooperativas necesitan la mayor cantidad de información para poder evaluar los créditos y ahora con esta ley no se lograría el objetivo.

El banquero aclaró que cuando las entidades financieras no tienen acceso a la información les quita a los bancos la posibilidad de hacer una buena oferta al cliente y él (banco) asume al tener menos información que hay mayor riesgo en que la persona que pide el dinero no le pueda pagar y eso provocaría que el banco no le preste el dinero o lo hace en condiciones más exigentes con tasas altas.

Mientras más información tienen las entidades financieras el cliente es beneficiado, añadió.'

Agregó que bajar la prescripción del historial de crédito a 5 años es una medida más viable que 3 años como estaba en un principio en el proyecto, pero lo ideal hubiera sido dejarlo a 7 años o abierto como sucede en otros países.

"La inmensa mayoría de los panameños tienen un buen historial de crédito y la diferencia no es que hayan quedado morosos alguna vez sino como superaron la situación a través de un acuerdo", expresó.

Hasta noviembre de 2020 los panameños adeudan a los bancos y otras industrias la suma de $34 mil 759 millones 247 mil 444, con una morosidad a más de 61 días de 6.10%, según la APC.

En el segmento de hipoteca la deuda asciende a $17 mil 909 millones 212 mil, en los préstamos de autos es de mil 947 millones 487 mil dólares, en los préstamos personales es de 9 mil 186 millones 981 mil dólares, en la tarjeta de crédito la suma es de 2 mil 967 millones 395 dólares y el resto mil 971 millones 356 mil dólares.

Para Giovanna Cardellicchio, gerente general de la Asociación Panameña de Crédito (APC Intelidat), en términos generales la ley es positiva porque trae algunos elementos que estaban faltando en la ley que los regula creada en el 2002 y luego modificada en el 2006, sin embargo, asegura que en el tema de prescripción del historial de crédito se debió mantener.

"Mientras el agente económico tenga más información para otorgar el préstamo, ese préstamo va a ser más favorable para el cliente. Aquí en Panamá los préstamos hipotecarios se pagan a 30 años o de autos a 8 años, algo que no pasa en otro país de Latinoamérica", señaló.

Cardellicchio dijo que la recomendación era que los siete años de prescripción del historial de crédito se mantuviera porque entre más información es más favorable a la hora de otorgar un préstamo al consumidor.

La ley que empieza a regir a partir del próximo 31 de marzo del presente año eliminará el historial de crédito a partir del último pago realizado pasando cinco años y luego se elimina la referencia en el sistema.

Cardellicchio aclaró que existe la opción de que la persona pueda solicitar que el historial de crédito se mantenga por más tiempo y no se vea perjudicada a la hora de solicitar otro préstamo bancario.

En cuanto a los cambios de consulta del historial de crédito que se puede hacer de forma digital siempre y cuando se tenga la verificación de identidad de la persona, la gerente general de la Asociación Panameña de Crédito avaló la medida y señaló que se trabaja en una plataforma para cumplir con lo que dice la ley.

La ley también establece otros elementos como el arreglo de pago, el cual consiste en que el cliente cuando realiza los pagos de manera continúa el banco tiene la obligación de crear una referencia alterna y registrar en esa referencia los pagos que hace el cliente.

"El agente económico esta obligado en un término de seis meses colocar en el historial de crédito el arreglo de pago, lo cual es beneficioso para el cliente", añadió.

Por otra parte, el agente económico también tiene la obligación de reportar en 3 días hábiles como cancelado un préstamo que pagó el consumidor.

Los agentes económicos tendrán que ajustarse a este tema porque antes si el cliente no solcitaba la carta de cancelación el banco no la entragaba, pero ahora lo tendrán que hacer en 3 días hábiles, manifestó.