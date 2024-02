Buscar casa es un reto que se sigue asumiendo

El mercado inmobiliario inició 2024 con mucho entusiasmo, a pesar de los pronósticos reservados sobre el comportamiento de la economía para este año.

Las promotoras y bancos tratan de acercarse más a la capacidad de los clientes, quienes buscan las mejores ofertas de acorde a sus ingresos para obtener un bien propio mediante un préstamo hipotecario.

En Expo Inmobiliaria, organizada por la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces -Acobir- Jeanizeth, madre y abuela de 45 años, tramitó un hogar en Chepo, para cumplir su sueño de tener una casa.

Su salario no llega a $600 por lo que tuvo suerte de encontrar una promotora que estuviera acorde a su capacidad financiera.

Nos dijo que no eran muchas en la feria, pero pudo acceder a un préstamo con el Banco Nacional de Panamá, cuya letra es más económica que el alquiler que paga.

"Estoy viviendo en un apartamento y estoy pagando casi lo que me van a sacar de aquí, pero la diferencia es que esto si va a ser mío", contó.

23

por ciento creció el sector inmobiliario en 2022. Todavía se esperan las cifras de 2023. 1

millón 201 mil 809 viviendas existen en el país, según el censo realizado a inicios de 2023.

El déficit habitacional en Panamá es de alrededor de 180 mil viviendas.

Mujer trabajadora, va para tres años laborando, luego que durante la pandemia estuvo desempleada. Trabaja en el área de mantenimiento y servicios generales de una clínica y con lo que gana decidió buscar una casa económica, ya que es madre soltera.

En la misma feria, Sharilyn, de 32 años, confiesa que un banco le echó para atrás una hipoteca, debido a que nunca había sido sujeto de crédito.

"Porque no tenía crédito por no tener historial. Fue bien difícil para mí cuando el banco me declinó", comentó la joven que en la actualidad vive con su abuela.

Al igual que Jeanizeth, la pandemia la dejó sin trabajo y no fue hasta que culminó cuando pudo volver a laborar.

Su ingreso es de $700 por lo estaba consciente que la casa a la que puede aspirar no será muy grande, pero luego de un año buscando, manifestó que por lo menos hay promotoras que aceptan salarios bajos.

Desde otra realidad, Manuel, padre de familia de 40 años, se ha desempeñado con suerte en el sector de la construcción, laborando en proyectos grandes como el metro y la ampliación del Canal, entre otros.

Con un ingreso superior a mil dólares se dispuso, por un lado, a conseguir su casa y, por otro, a dejar de residir en el oeste para trasladarse a la capital, ya sea al norte o al este.

"Yo vivo para el oeste, pero quiero salir de allá por los problemas con el tráfico y el agua. Con la Línea 3 va a haber avance, pero del agua nadie da señales de vida", dijo.

A punto de lograr la permanencia en su trabajo, narró que tiene un año de estar buscando un hogar, ya que se cansó de vivir alquilado por lo que decidió buscar proyectos para los que califiquen ingresos de $800 y que cuenten con el fondo solidario del Ministerio de Vivienda.

Incentivos

Bancos como la Caja de Ahorros han decidido seguir con los sectores populares con plazos de 35 años de financiamiento, estabilidad en los intereses y hasta bonos de mil dólares dirigidos a cubrir gastos legales y de cierre.

Segundo banco en el país en préstamos hipotecarios, su gerente, Juan Melillo Uribe dijo a este medio que luego de un año récord con más de $325 millones en préstamos colocados, en 2024 han decidido venir con una meta de año de crecimiento.

"Como parte de nuestro ADN, seguimos con los sectores sociales y preferenciales, sin embargo, tenemos clientes nuevos, de gamas más altas, con interés de trasladar hipotecas", informó el gerente.

Destacó que en 2023 hicieron más negocios con menos operaciones.

"Eso te dice que hemos tenido penetración en los rubros más altos", resaltó Melillo.

Como conclusiones del primer Foro Urbano Nacional Panamá 2023, celebrado a mediados del año pasado, se recomendó crear las condiciones de accesibilidad a los financiamientos de viviendas en sus tasas, plazas y requerimientos.

Además, los asentamientos informales requieren de un enfoque integral y participativo, para poder generar soluciones.

Según el último censo, de la cantidad de viviendas que hay en el país, 18% son hipotecadas (217,227), mientras que 13% (157,657) son alquiladas. La mayoría (763,183) que equivale a 63.5% son propias.

