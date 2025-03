Canal de Panamá tendrá un espacio de tránsito reservado a buques con bajas emisiones

El Canal de Panamá anunció este martes que a partir de octubre próximo ofrecerá un espacio de tránsito reservado a embarcaciones con bajas emisiones, como una estrategia para "seguir impulsando el camino hacia un transporte marítimo más limpio y sostenible".



Se trata de la iniciativa 'NetZero Slot', cuya primera fase se implementará desde el próximo 5 de octubre con un cupo de tránsito para buques neopanamax, los que pasan por la ampliación operativa desde 2016 y pueden transportar el triple de carga que las naves que cruzan las esclusas centenarias.



En esta "primera fase se reconocerá a los buques equipados con motores de combustible dual que utilicen, como mínimo, un combustible con una intensidad de carbono inferior a 75 gCO2(e)/MJ, desde la extracción hasta la combustión del combustible (WtW, Well to Wake)", dijo un comunicado oficial.



El cupo de 'NetZero Slot' no se ofrecerá a través de una subasta, como se había anunciado anteriormente, sino en la competencia del periodo 1A o de 30 días antes de la la fecha de tránsito, aclaró la administración de la vía interoceánica, por la que pasa alrededor del 3 % del comercio mundial.



La embarcación seleccionada podrá acceder a ventajas como la elección de la fecha de tránsito dentro de la semana ofrecida, tiempo garantizado de tránsito de 24 horas y el servicio de justo a tiempo (JIT, por sus siglas en inglés) incluido, añadió la información oficial.



"'NetZero Slot' es una de las acciones que se desarrollan desde el Canal de Panamá para reafirmar el liderazgo de la ruta interoceánica como una de las más seguras y verdes del planeta, reconociendo el compromiso del Canal con la industria marítima y el futuro del planeta", aseveró la administración del paso navegable.



La vía acuática panameña presta servicio a más de 180 rutas marítimas conectando 170 países y llegando a unos 1.920 puertos de todo el mundo.