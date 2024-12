Control de precios se mantendrá durante los primeros meses de 2025

Por seis meses más se extenderá la medida que busca establecer un precio máximo de compra a diversos productos de primera necesidad para los panameños.

A través del Decreto Ejecutivo No. 42 se prolonga el control de precios a nivel nacional con el objetivo de garantizar la protección de los consumidores, permitiéndoles adquirir mercancías a bajo costo.

No obstante, se contempla una modificación del listado, ya que, en reunión de la Comisión de Ajuste de Precios de Alimentos se recomendó la liberación paulatina de varios productos como lenteja, tuna en agua, mortadela nacional y salchicha de carne de res.

Dicha decisión, según lo expuesto, permitirá proteger eficazmente a los consumidores y mantener los precios regulados para el resto de artículos pertenecientes a la canasta básica familiar.

Otro de los productos que quedó fuera de este listado fue el arroz de primera debido a irregularidades encontradas en varios supermercados a nivel nacional.

En su momento, las autoridades señalaron que no seguirán destinando dinero a un subsidio que no está beneficiando a los consumidores, pues se comprobó que los granos a la venta no eran precisamente de primera.

Tras dichos cambios, el listado de 22 productos se redujo a 13 cuyo tiempo de vigencia será de seis meses.

Entre los productos regulados actualmente destacan: bistec de cinta con hueso, babilla, carne molida de primera, aceite vegetal, macarrones, coditos, leche entera, pan de molde y salchicha nacional empacada.

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la canasta básica familiar, en los distritos de Panamá y San Miguelito, hasta septiembre de 2024, tenía un costo de $354.26.

Mientras que, en el resto urbano del país, se ubicaba en $330.59.

La entidad detalló que factores como el clima y el costo de los insumos pueden influir en el aumento de los precios a los productos.