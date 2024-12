Décimo de diciembre es el más esperado por los panameños; lo usan para pagar deudas y regalos

El estudio Décimo Tercer Mes, realizado por Konzerta, revela que 8 de cada 10 panameños aseguran que la partida diciembre es la más esperada y útil del año. Sin embargo, un 9 % prefiere el de abril, y otro 9 % el de agosto.



Además, el 76 % de los panameños consideran que el pago del décimo los motiva y los hace sentirse más felices, a diferencia del 24 % que considera que no es necesario este pago extra para sentirse motivados o felices en sus labores diarias. Inclusive, el 73 % indica que se siente más productivo cuando se acerca este pago, versus un 27 % que menciona que esto no influye en su productividad laboral.



El informe revela que el 37 % de los panameños utiliza el décimo de diciembre para pagar deudas, el 32 % lo usa para compras propias de la temporada navideña, el 12 % lo ahorra, el 11 % lo invierte y el 9 % lo utiliza de otra forma.





Además, el 78% de los panameños indica que el décimo ayuda a aliviar la presión financiera en meses de altos gastos como diciembre.



“El estudio muestra cuán importante es el décimo de diciembre para los panameños, incluso sobre las otras dos partidas que se distribuyen en abril y agosto. No solo por su impacto en la economía personal de los talentos, sino por su influencia en la motivación, la productividad y la felicidad de las personas trabajadoras”, dijo Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta.



Otro dato relevante de la medición indica que el 85 % de las personas trabajadoras no consideran renunciar antes de recibir el décimo, mientras que a un 15 % no le importaría terminar un contrato laboral, aunque se aproxime el pago.



Por otra parte, el Reporte del Mercado Laboral de noviembre señala que los puestos con las aspiraciones salariales más altas según el seniority son: en el segmento jefe y supervisor, Liderazgo de Proyecto con $2,500; en el segmento sénior y semi sénior, Planeamiento Comercial con $2,000; y en el segmento júnior, Prevención de Riesgos con $900.



En contraposición, los puestos con las aspiraciones más bajas según seniority son: para el segmento de jefe y supervisor, Facturación con $800; en la categoría sénior y semi sénior, Abastecimiento con $750; y en las posiciones júnior, Caja con $637.



Además, el salario promedio pretendido en el mes de noviembre por los panameños se ubicó en $1,039, con un aumento de 1.50% con respecto a octubre. En el acumulado anual se registra un incremento de 4.33%.



El salario promedio requerido por los hombres es de $1,058 por mes, mientras que el de las mujeres es de $1,020. Esto significa que la brecha del requerimiento salarial según género se ubicó en 3.64%, a favor de los hombres.