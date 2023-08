Décimos pagados fuera de fecha deben tener recarga del 10 %

El pago de la segunda partida del décimo tercer mes no llega en la misma fecha para todos los trabajadores.

Debido a múltiples situaciones hay empresas que pagan este derecho posteriormente a los días establecidos a sus colaboradores.

Zaritma Simon, asesora del Despacho Superior del Mitradel, explicó que las empresas pueden pagar luego siempre y cuando pacten con sus empleados.

"¿Qué pasa si mi empleador no me paga el décimo en la fecha estipulada y me pide chance? Se puede hacer pero con un recargo de 10 % sobre lo que debió haber percibido el trabajador", dijo Simon en el programa es Cuestión de Ley.

Por otra parte Simon recordó que las personas que brindan servicios profesionales no tienen derecho a recibir décimo.

En el caso de las instituciones semiautónomas manifestó que su sistema de pago es diferente al tradicional, lo que implica que el décimo está dentro del salario.

Con respecto a las personas que tienen una incapacidad laboral, Simon dijo que a pesar de que la CSS esté pagando su salario, el empleador debe pagar el décimo al igual que a las mujeres con fuero maternal.

La asesora agregó que el décimo es una bonificación adicional al salario que no debe contabilizarse para pago de vacaciones, indemnización, prima de antigüedad o cálculo de prestaciones por finalización del trabajo.

El décimo equivale a un mes de salario dividido en tres partes y cada una de estas partes se desembolsa en tres pagos.

Habitualmente estos pagos se hacen en abril, agosto y diciembre.

