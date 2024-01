Empleos, entre retos e incertidumbre este 2024

Panamá cerrará el 2023 con una tasa de desempleo del 7.4 %, situación que se verá impactada por la cancelación de los contratos del proyecto Cobre Panamá de la empresa Minera Panamá S.A., señaló la titular de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata.

La cifras actualizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) hasta el mes de agosto del 2023, se ubicó en 2,094,241 personas, que significó el 62.4% de la población de 15 y más años de edad.

La tasa de desocupación disminuyó 2.5 puntos porcentuales, respecto a abril de 2022, es decir, de 9.9% a 7.4%; en tanto que el número de ocupados aumentó en 92,253 personas.

No obstante, Zapata estima en 2 % el impacto que tendrá el cierre del proyecto minero en los niveles de desempleo, con la pérdida de unos 4,500 empleos.

El tema del desempleo ha cobrado relevancia en medio de la discusión del salario mínimo que debió entrar a regir en Panamá este mes de enero.

Ante esto, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) sostuvo ante la Comisión Nacional de Salario Mínimo que la población ocupada en la categoría de la empresa privada ha tenido un notorio estancamiento, con una inclinación a la baja en los últimos 10 años, pasando de un nivel de 785,636 ocupados en el 2013 a 770,255 en el 2023,

Para el gremio empresarial, el nivel de desempleo aún sigue por encima del año prepandemia, unos 155,626 personas a agosto del 2023, que equivalen al 7.4 % comparada con los 146,111, una tasa del 7.1 %, cifra que a juicio del sector empresarial es muy preocupante, sobretodo porque la mitad lo conforma la población juvenil.

El Conep fue más allá, al analizar la situación de la Población No Económicamente Activa que creció 4 veces más que la Población Económicamente Activa en el periodo comprendido entre el 2018 a 2023. La población No Económicamente Activa pasó de 1,051,467 a 1,260,543, con un incremento del 20 %, mientras que las Población Económicamente Activa pasó de 1,986,940 a 2,094,241con un incremento de 4.5 %, señaló la Conep.

En su análisis, los gremios empresariales resaltan el incremento de la Población No Económicamente Activa con edad productiva de 20 a 59 años, mientras que la Población no Económicamente Activa que no piensa buscar trabajo en los próximos seis meses es nueve veces mayor que la que si piensa buscar trabajo, detalla el documento.

El Conep sostiene que cada vez son más las personas que nunca han trabajado que las que sí han trabajado dentro de la Población No Económicamente Activa que si piensa buscar trabajo en los próximos seis meses.

Para la titular de Trabajo, la expectativas para los primeros meses del año, son altas especialmente para el sector turismo, no obstante, el sector empresarial advierte una debilitada capacidad financiera que reduce no solo su capacidad de contratación, sino también, afrontar incremento salarial superiores a su realidad financiera.

Los seis sectores que más empleo ocupan en la economía nacional evidencian deterioro en sus niveles de Renta Neta Gravable de Personas Jurídicas al 2022 en comparación al año prepandemia 2019, con incremento negativo, señaló la Conep.

El Conep también advierte una tendencia estructural rígida del mercado laboral que se profundizó con la crisis causada por el bloqueo y protestas en el trimestre más dinámico de la economía, lo que augura una tendencia nada positiva para el 2024.