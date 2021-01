Empresarios rechazan nuevo confinamiento

Los gremios empresariales calificaron ayer de contraproducente la nueva cuarentena de 14 días decretada por el Gobierno Nacional para mitigar la pandemia de la COVID-19, afirmando que la misma puede llevar a la quiebra de más empresas en el país y a elevar las estadísticas de desempleo.

Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), manifestó que no están de acuerdo con el cierre decretado por el Gobierno, sobre todo porque el 78% del movimiento productivo se concentra en la ciudad capital.

"Entendemos perfectamente la situación de salud, sin embargo nos ha faltado contundencia en hacer cumplir las medidas sanitaria, que las personas no se están contagiando en las empresas sino en su entorno social y ahora el país está pagando las consecuencias", expresó.

A juicio de la empresaria, se corre el peligro que los 103 mil contratos reactivados a la fecha no se puedan mantener, además no van a poder recontratar más personal y las empresas que tenían pensado reabrir en enero no lo van a poder lograr.

"Todos tenemos que asumir la responsabilidad como empresas aplicando las medidas de seguridad, los ciudadanos cuidar a su entorno familiar y el Gobierno aplicar las sanciones a quienes no cumplan con la medidas de bioseguridad", señaló.

Agregó que un cierre de las actividades y enfrentando una reactivación es en contra posición uno con el otro.

Mediante el Decreto Ejecutivo No.229, se ordenaba el reintegro gradual de trabajadores a partir de enero de 2021, sin embargo esa medida quedó suspendida tras el anuncio del Ministerio de Salud (Minsa) del establecimiento de una cuarentena total en las provincias de Panamá y Panamá Oeste del 4 al 14 de enero.'

86%

del empleo asalariado se perdió en medio de la pandemia del coronavirus. 14%

podría decrecer Panamá este año, consecuencia de la crisis sanitaria.

Ante esta situación, la ministra Doris Zapata dijo que "el Código de Trabajo es claro, hora trabajada hora pagada. Pero el Código también establece y ya hemos normado en función de alternativas como el teletrabajo que está vigente, el reconocimiento de vacaciones adelantadas, inclusive hemos estado manifestando que dentro de las normativas de la ley que pueden ser implementadas de común acuerdo en cada una de las empresas, pero adicional existe una realidad, las suspensiones lo que te indica es que estás suspendido y obviamente no hay reconocimiento de salario".

Para los trabajadores el espiritu de la reactivación de los contratos laborales no se debe postergar más tiempo o de lo contrario vamos a estar en graves problemas.

Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical señaló que el 2021 inicia con una situación complicada porque la población ya no resiste un confinamiento más y que continúe la crisis económica.

"No se puede seguir reactivando actividades sino se reintegran a los trabajadores. Las estadísticas no muestran la realidad ya que la mayoría de los trabajadores han perdido el 100% de su poder adquisitivo y las empresas han agotado los recursos de vacaciones adelantadas y otras medidas", expresó Gil.

Por su parte, Nicolas Vukelja, presidente de la Camara Maritima de Panama dijo que el Sector marítimo, logístico y portuario se ha mantenido 24/7 trabajando desde el inicio de la Pandemia, pero son los servicios ofrecidos por la empresa privada en nuestra territorio los entregados a las naves que visitan los puertos y nuestras aguas.

"Invitamos al gobierno al reforzar los canales de comunicación con los gremios, y evaluar en conjunto las acciones a tomar", señaló Vukelja.

Agregó que el Gobierno Nacional no presentó un plan concreto para hacer frente a la pandemia de forma contundente y definitiva.

El impacto laboral que ha dejado la pandemia de la COVID-19 en el 2020 fue de amplio espectro, con la pérdida del 86% del empleo asalariado.

La pérdida de empleo se centró principalmente en sectores bien definidos como el comercio (-25%), agricultura (-16%), construcción (-12%), turismo (-11%) y logística (-10%).

Mientras que, las actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales (+21%), Enseñanza (+18%) e Industria (+1%) mostraron crecimiento en el número de trabajadores entre el 2019 y 2020.

Adicionalmente, la crisis sanitaria tuvo un efecto devastador en sectores como las industrias creativas, que perdió dos tercios de su fuerza laboral, explotación de canteras (perdió la mitad de sus trabajadores), suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, hoteles y restaurantes (redujo un tercio de sus planillas) y comercio, donde 1 de cada 5 trabajadores perdió su fuente de ingreso.'

Se estima que Panamá va a decrecer un 14% este año y con una tasa de informalidad cerca al 55%.