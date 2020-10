Falta de autonomía en proyectos como el Cuarto Puente sobre el Canal afecta la economía

La suspensión de la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá genera preocupación para la Sociedad Panameña de Ingenieros Arquitectos (Spia) porque consideran que falta autonomía en proyectos de inversión pública afecta la economía nacional.

"No hay una autonomía en las decisiones que se toman en inversión pública y los más afectados son la población y nuestra economía", señaló Gerónimo Espitia, vocero de la Spia.

Espitia señaló que cada Gobierno hace un borrón y cuenta nueva en los proyectos sin entender que hubo una inversión pública que se hizo. "Se desarticuló un proyecto sin sustentación científica ni técnica que lo avale".

El ingeniero recordó que la actual administración tomó la decisión de separar la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal y la Línea 3 del Metro de Panamá, debido a que la empresa china hizo una propuesta totalmente diferente en la estructural, donde se elimina la construcción de la Línea 3.

"En el 2016 el gobierno de turno firmó un préstamos con Japón que incluía un puente, ese préstamos fue de 2.5 mil millones de dólares para la obra completa (puente y la línea 3) con 7 años de gracia. Sin embargo, se desconoce donde quedó ese dinero", cuestionó el ingeniero.

La obra que iba a beneficiar a más de un millón y medio de panameños, según las estimaciones del MOP no está contemplada dentro del presupuesto general del Estado para el 2021 por falta de presupuesto a causa del corononavirus, de acuerdo al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.

El contrato original de la mega obra asciende a los mil 518 millones de dólares y estaría a cargo del Consorcio Panamá Cuarto Puente.

"Al ir por un túnel y no pasar por este (puente) , el beneficio presente que implicaba o el retorno ya no es el mismo, y dado las dificultades financieras que se tienen, yo había dicho que el momento óptimos no es el 2021, eso se corre hacia delante", dijo el ministro Héctor Alexander.

Se estima que Panamá podría crecer un 4% en el 2021, sin embargo eso dependerá de la evolución del coronavirus en el mundo