Gobierno levantará el control del precio del arroz

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, anunció que se levantará el control del precio del arroz, ante el desabastecimiento de arroz de primera en los mercados nacionales.

Con esto, están acabando con el control de un producto que no existe en el mercado, ya que los márgenes del arroz de primera en el mercado debe andar alrededor del 50%, pero a nivel nacional están en menos del 7%.

“No es justo que los consumidores deban comprar un arroz de mala calidad y el gobierno gastando el dinero en un subsidio de algo que realmente no existe y no se está vendiendo”, expresó Moltó.

Recalcó que el arroz que se está vendiendo hoy día no es el arroz subsidiado y agregó que no hay razón para que el precio del arroz suba, ni que se especule.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, subrayó que a partir del 30 de abril del 2025 no habrá más incentivo para los arroceros ante el desabastecimiento de arroz de primera.

Agregó que están realizando todas las auditorías de los expedientes de los rubros de arroz, maíz y leche para hacerle el pago atrasado a los productores que rondan entre los 45 a 50 millones de dólares atrasados.

En tanto, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, recalcó que van a ser garantes de que el arroz de primera, y barato, llegue al pueblo, para ello, establecerán las ferias con un modelo que van a implementar para que llegue a todas las comunidades.

También, están programando un estudio dentro de tres lugares del país para crear molinos con silos.



