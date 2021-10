La Procuraduría de la Administración recibió una denuncia que dio pie a un proceso por posible golpe de mando en el Tribunal Administrativo Tributario (TAT).

El ex magistrado Allan Barrios fue quien presentó la denuncia luego que el Gobierno forzara la instalación de nuevos magistrados en el TAT cuando aún le faltaba cuatro meses para que venciera su periodo en el cargo.

Barrios explicó que de los tres magistrados que estaban en sus cargos vigentes, dos se le venció su periodo y tenían que ser reemplazados como manda la ley. Sin embargo, a él aún le faltaba cuatro meses y fue sacado sin ninguna explicación.

"En enero de este año empecé a ver acciones encaminadas a mi reemplazo, lo que administrativamente no es ilegal ya que ellos pueden nombrar a una persona pero mantenerla ahí hasta que la otra persona se le termine el periodo, pero ocurrió todo lo contrario", denunció.

Barrios informó que por medio de un escrito también solicitó a la Presidencia de la República que me aclarará cual era su fecha de vencimiento en el cargo.

"Ellos me respondieron que en abril de una manera muy ambigua. Pasó el tiempo, se eligieron nuevos magistrados en el mes de septiembre, quienes el 1 de octubre tomaron posesión ante el Ministro de Economía y Finanzas y no ante la Presidencia cuando aún yo estaba ejerciendo el cargo", señaló Barrios.

El numeral 3 del Decreto establece que los nuevos magistrados entrarán a regir sus funciones una vez sus antecesores terminen su periodo, algo que no sucedió. Siguieron acreditando cheques a mí cuenta y ahora me piden que los devuelva, expresó Barrios.

Agregó que ante esta situación, envió un correo y una carta nuevamente a la Presidencia de la República para saber lo que estaba pasando y una funcionaria le informó que su periodo venció y que le estaban aplicando una norma por ingresar tarde al cargo.

"Yo asumí que ellos estaban tomando en cuenta la fecha del decreto donde se me nombra. Sin embargo la Asamblea Nacional me ratificó hasta enero 2017 y la toma de posesión fue el 30 de enero del mismo año y es a partir de allí cuando empieza a regir mi periodo para cumplir con el cargo, por lo que mi periodo termina el 30 de enero de 2022 y no en septiembre como ellos piensan", detalló.

Barrios manifestó que la única razón por la que puede salir del cargo antes de que se termine su periodo, es que renuncie, sea destituido. o finalice su periodo, y ninguna de estas opciones ha sucedido.

"Han violentado el principio que tienen los jueces y los tribunales que aún cuando sean parte del Ejecutivo, una vez nombrados tienen independencia, además que tienen una ley especial que debe ser respetada", afirmó.

Ante esta situación, el ex magistrado presentó una denuncia administrativa ante la Procuraduría de la Administración para que se inicie una investigación y se deslinde responsabilidades a los servidores públicos que se encuentren responsables en torno al manejo de su destitución del cargo.

"La Procuraduría tiene competencia muy definida y en esta primera instancia hay responsabilidad de servidores públicos que no llevaron a cabo las acciones que tenían que hacer a mi solicitud. Le pedimos a la Procuraduría que realice las investigaciones correspondientes al manejo del caso", manifestó a Panamá América.

Agregó que está analizando presentar demanda ante la Corte Suprema de Justicia.

Barrios aseguró que el proceso de elección de los magistrados no es transparente, los actuales son miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y no es conveniente que este tribunal sea la extensión de la administración tributaria. Es probable que se convierta en la comisión de apelaciones que fue extinguido por medio de la Ley 8 del 15 de marzo de 2010.

Panamá América le consultó al Tribunal Administrativo Tributario (TAT) sobre la denuncia del ex magistrado Barrios, quienes señalaron que no van a emitir comentario alguno sobre el particular, a la espera de verificar las acciones que tome dicha Procuraduría, con respecto a la denuncia antes mencionada.

No obstante, queremos hacer de conocimiento público que, los magistrados que hoy integran el TAT pasan por un proceso de selección regulado por la Ley.

En el caso del magistrado Rafael Brown Rangel, reemplazó a la exmagistrada Marion Lorenzetti Cabal, cuyo período de cinco años, se extendió desde el 16 de abril de 2016, hasta el 16 de abril de 2021, quedando claro que el mismo se encontraba vencido.

A la magistrada María Elena Moreno De Puy, por su parte, le correspondió reemplazar a la ex magistrada Ana Mae Jiménez Guerra, cuyo período de cinco años se extendió desde el 31 de diciembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2018, estando claramente vencido para al momento de ser reemplazada.

Explicaron que en el caso del exmagistrado Allan Poher Barrios Rosario, quien tomara posesión para ejercer el cargo, a partir del 30 de enero de 2017, se dio la particularidad de que su nombramiento se hizo dos años después de haber vencido el período de su antecesor, cuyo período como magistrado venció el 24 de febrero de 2015.

Por esta razón al exmagistrado Barrios le correspondía ejercer su cargo por el resto del período de cinco años establecidos en la Ley 8 de 2010 y en concordancia con el artículo 792 del Código Administrativo, el cual establece que siempre que se haga una elección después de iniciado un período, se entiende hecho sólo para el resto del período en curso. De esta manera, su período se encontraba vencido desde el 24 de febrero de 2020.

