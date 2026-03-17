Hombres en Panamá aspiran a ganar más que las mujeres: $1,010 vs. $964

La brecha salarial por género se mantiene en 4.71% a favor de los hombres para febrero, de acuerdo con el último Reporte de Mercado Laboral de Konzerta. Durante ese mes el salario pretendido por los postulantes masculinos se ubicó en $1,010 frente a los $964 de las postulantes femeninas.

En términos mensuales, el salario medio requerido por los hombres descendió un 2.08%, mientras que el de las mujeres un 0.96%.

En cuanto al porcentaje de las postulaciones por género y seniority, se observa que, en el segmento júnior, el 50.06% de las postulaciones corresponden a varones, mientras que el 49.94% a mujeres. En la categoría semi-sénior y sénior el 52% pertenecen a mujeres, y el 48% a hombres; y en el segmento de jefe o supervisor el 56,51% corresponden a varones y el 43,49% a mujeres.

"Los datos del Index del Mercado Laboral de Konzerta reflejan el dinamismo del mercado laboral panameño, donde las expectativas salariales se ajustan a la realidad económica del país. Por su parte, la brecha salarial de género situada en 4.71% y las diferencias por seniority muestran la necesidad de seguir trabajando en políticas de equidad y desarrollo del talento", afirmó Jeff Morales, gerente de Marketing de Konzerta Panamá.

El salario promedio pretendido por los panameños en febrero se ubicó en $994, lo que representa una disminución de 1.67% respecto al mes anterior y una caída de 7.85% en comparación con febrero de 2025. En lo que va del año, la baja acumulada alcanza el 6.95%.

En febrero, los puestos de jefe/supervisor registraron un salario requerido de $1,307, con una disminución mensual de 1.89%. El segmento semi-sénior y sénior se ubicó en $1,028, reflejando una caída mensual de 2.07%, mientras que los puestos júnior alcanzaron los $752, con un aumento del 0.17%.

Respecto a las posiciones con mayor pretensión salarial, en el segmento jefe/supervisor los puestos de Finanzas registraron el mayor requerimiento salarial con $2,350. En

el nivel semi-sénior/sénior, compensación y planilla lideró las pretensiones salariales, con $1,625.

En lo que respecta a posiciones júnior, el puesto de Ingeniería Electromecánica fue el más alto alcanzando los $950.

En contraste, los puestos con salarios pretendidos más bajos son Mantenimiento y Limpieza para el segmento júnior, semi sénior y sénior, y jefe o supervisor, con $637, $700 y $750, respectivamente.

El segmento de talentos entre los 18 a 24 años representan el 17.30% de todas las postulaciones. Sus preferencias se concentran en los puestos de Comercial (14.97%), Ventas (12.35%) y Almacén/Depósito/Expedición (10.29%).

El salario promedio requerido para este segmento se ubicó en $744, con una disminución mensual de 1.51% y una brecha del 33.61% respecto al Konzerta Index.

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“En el contexto de un desempleo juvenil que alcanza, según el INEC, el 19,9% en Panamá, las posiciones júnior cobran especial relevancia. Este segmento concentra una

parte significativa de las postulaciones en Konzerta, especialmente entre los talentos de 18 a 24 años, quienes representan el 17.30% del total", agregó Morales.