Industria minera: batallando entre mitos y verdades

Una serie de informaciones en torno a la mina de Cobre Panamá corre casi a diario, muchas de ellas, falsas, de acuerdo con quienes se dedican o estudian la industria.

Desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró, en noviembre de 2023, inconstitucional la concesión estatal de explotación minera de cobre, se ha opinado y sugerido sobre un tema que resultó ser inédito, dado que ningún otro país ha vivido un proceso parecido, por lo que, tomar decisiones en torno al proyecto, que tuvo que paralizar sus operaciones tras la decisión del Ejecutivo, teniendo otras opciones menos traumáticas para el país, se ha vuelto complicado.

Para Roderick Gutiérrez, especialista en gestión y planificación ambiental y presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), "todo mundo puede opinar" porque existe la libertad de expresión, sin embargo, para hablar sobre la industria minera se debe llamar a los expertos, y con ello se refiere a ingenieros de mina, químicos, biólogos...especialistas que hayan tenido experiencia en temas mineros.

"Aquí en Panamá el tema está en que, producto de todo lo que hablamos en su momento, se le cree más a las redes sociales que lo que dice el estudio de impacto ambiental, se le cree más a un influencer que a un ingeniero de mina", expresó Gutiérrez.

Entre aquellos temas que son motivo de debate en Panamá, sale a relucir que la industria minera causa enfermedades, entre ellas, cáncer; al respecto, Gutiérrez dijo que Panamá tiene una historia minera de más de 500 años, y una historia de minas produciendo a partir de 1927 y hasta 1999, y ningún proyecto registró que la minería produzca cáncer o enfermedades producto de la actividad.

"Si eso está pasando, muéstranos la prueba que indica que la actividad produce ese tipo de enfermedad, no la pueden mostrar porque no la tienen; y algunas otras enfermedades que no tienen nada que ver con la actividad se la achacan a la actividad. Siempre pedimos la prueba", añadió.

La manera en la que se puede conocer si la industria está cumpliendo con todos los parámetros establecidos, es a través de análisis de laboratorio y toma de muestras, recordó el especialista.

Otro de los constantes temas abordados ha sido el uso del agua en el proyecto, porque, a juicio de Gutiérrez, el agua y el ambiente son temas sensitivos para la población, pero recordó que en el caso del proyecto Cobre Panamá, solo se utiliza menos del 0.0001% del recurso hídrico de agua fresca, recordando que el 99% del agua que utilizaban, principalmente para la extracción del mineral y el control de polvo, era agua de lluvia.

Una industria altamente regulada

La información sobre la industria minera, especialmente sobre el proyecto Cobre Panamá en nuestro país es abrumadora: detalles van y vienen constantemente; y en el caso de la empresa, la misma ha optado por explicar sus procesos a través de redes sociales e incluso destinando un espacio en sus portales web sobre mitos y realidades. Y es que, la industria ha tenido que ponerse a la par para salir a defender y aclarar detalles relacionados a sus operaciones.

"Las mineras han sido una de las más reguladas en temas de normativas ambientales, sociales, económicas... y hablar con las empresas mineras por lo general, antes de que sucediera todo esto, era: ¿pero si estoy cumpliendo con todo, si estoy cumpliendo a nivel nacional e internacional, por qué tengo que explicar más? Eso era lo que se pensaba anteriormente. La industria ha aprendido que no solamente tiene que cumplir, sino que también hay que cumplir con el tema de la comunicación...", detalló.

Basado en lo anterior, Cobre Panamá comenzó a informar detalles por las plataformas antes mencionadas, explicando, por ejemplo, que operó cumpliendo todos los requerimientos y compromisos de los permisos y aprobaciones ambientales, cumpliendo a cabalidad.

Así mismo, ha recordado que como empresa, en el 2023 realizó compras a proveedores registrados en Panamá por $888 millones, realizó pagos a la Caja del Seguro Social (CSS) por $119 millones, realizó pagos de impuestos y regalías al Gobierno de Panamá por $754 millones, así como pagos de salarios, entre otros compromisos. Algunos de los cuales sigue realizando para mantener el sitio y evitar cualquier afectación al ambiente, comunidades o colaboradores.

"Hay mucha información falsa que algunos utilizan como bandera para estar en contra del sector", resaltó Gutiérrez, quien además recordó que se ha mencionado falsamente que la empresa tiene un arrastre de daños ambientales, cuando se debe recordar que un hallazgo en un proyecto no significa incumplimiento ni delito ambiental.

Con la paralización de operaciones de Cobre Panamá y la situación en el que se encuentra el tema, algunos le apuestan al turismo para mejorar la economía del país, sin embargo, el año pasado, el presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, Ovidio Díaz, reconoció que se requiere mucho trabajo para que el sector turismo pueda absorber los empleos que generaba Cobre Panamá.

Gutiérrez mencionó que quienes critican la mina de cobre, no han ido, no la conocen, a pesar de invitaciones al proyecto y a debates.