Informales tienen ingresos por debajo de los $600 al mes

La llegada de la crisis sanitaria del coronavirus trajó consigo un aumento de la informalidad en Panamá, y a la vez menos ingresos para aquellos que buscan subsistir al no contar con un trabajo formal.

El administrador de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Oscar Ramos informó que el 45% de la población económicamente activa, o sea 716 mil 113 personas, se encuentran ejerciendo el comercio informal.

Ramos indicó que de ese porcentaje, el 77% tienen ingresos por debajo de los $600 al mes, inclusive, el 55% está por debajo de los 400 dólares mensuales.

Mientras que, dentro de las empresas se registra que un 77% de las personas son informales, el 13% son formales y en un hogar el 9.6% es informal.

En cuanto a los sectores donde se desarrolla la informalidad, Ramos manifestó que un 26.6% está en el secundario (industrias y la construcción) y un 73.4% en el terciario (bienes y servicios).

La informalidad tiene varias categorías: empleados de empresa privada sin acceso a la seguridad social ni contratos, contratos de trabajo por un tiempo definido corto, empresas que cuentan con menos de 5 personas, el personal doméstico no tiene acceso a la seguridad social.

De acuerdo con el informe de Ampyme, dado a conocer en la sesión plenaria del Diálogo por la Caja de Seguro Social, la informalidad se da por el desconocimiento de los requsitos, la dificultad para hacer trámites, limita el alcance de oportunidades a corto plazo, no hay motivación hacia la formalidad, carencia de educación y capacidad empresarial y no percibe una relación costos vs beneficios favorables.'

Informalidad evoluciona

Para el periodo 2011-2019, la tendencia cambió, yendo en aumento el empleo informal, hecho que se repitió 8 años consecutivos, lo que representa un aumento en el empleo informal de 8 puntos porcentuales.

Para el 2020 aumentó 7.9 puntos porcentuales. Lo anterior implica que, porcentualmente la informalidad creció en el último año lo mismo que había crecido en los 8 años precedentes.

Aún cuando el PIB era alto y relativamente sostenido la informalidad se mantuvo en crecimiento, resaltó el director del Ampyme.

"A medida que avanza el nivel educativo el emprendedor se reduce sigificativamente la tasa de informalidad, sin embargo aún así se mantiene alto.

Un 20% de los universitarios se mantienen en la informalidad y el 61% de las personas que han recibido una educación vocacional están en la informalidad", agregó.

Las principales provincias con mayor concentración de informalidad están la Comarcas indígenas con un 85%, Darién con un 66%, Los Santos (55.7%), Bocas del Toro (55.2%), Coclé (54.5%) y Chiriquí (51.2%), Panamá y Panamá Oeste (40%).

La covid-19 no "generó" empleo informal, sino que destruyó el empleo formal, lo cual tiene mucho más graves consecuencias económicas, fiscales y sociales, en momentos cuando debemos enfrentar la caída del 40% en los ingresos Caja del Seguro Social (CSS) y 27.9% en los ingresos fiscales, en medio de una precaria situación financiera de un Estado sobreendeudado, grave descapitalización del sector privado y complicadas perspectivas de reactivación de los 5 sectores que aportan 60% del empleo en el país.

Cada $1 de salario privado contribuye $0.23 a las finanzas del Estado (ISLR, Seguro Educativo, CSS), proveniente de actividades que aportan a la expansión de la economía.

El salario del funcionario también, pero al ser el Estado el empleador, es "sacarse de un bolsillo para metérselo en el otro". Los informales por su parte aportan poco al financiamiento del funcionamiento estatal.

'Resaltó que el empleo asalariado se seguirá contrayendo y el emprendimiento continuará siendo el motor de la generación de empleo en el país, por lo que se hace imprescindible apoyar su consolidación y su integración al régimen de la CSS.

Por su parte, el facilitador del diálogo, Joaquín Villar García, catalogó como importante y satisfactoria la información de la Ampyme sobre el comportamiento de los informales en el país y la tendencia a nivel mundial, sobre la incorporación de este sector a la informalidad.

El próximo martes, le corresponderá al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander y su equipo brindar un informe sobre la situación económica y financiera del país, además de las perspectivas a corto, mediano y largo plazo.