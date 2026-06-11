La Unachi no cuenta con presupuesto para pago de planilla a sus funcionarios

La falta de pago al personal de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) responde, según el contralor de la República, Anel Flores, a su inviabilidad económica, no a una medida que haya impuesto la entidad; por tanto, mientras no cuenten con el presupuesto necesario para hacer frente a sus obligaciones contractuales, no se harán efectivos dichos desembolsos.

"Los pagos, en este momento, no se están efectuando porque simplemente la Universidad no tiene fondos producto del mal manejo administrativo", subrayó.

Las autoridades universitarias, explicó, deberán resolver dicha situación a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sobre la misiva enviada a su despacho esta semana solicitando la suspensión de cualquier trámite de pago a los vicerrectores y otros funcionarios nombrados por la exrectora Etelvina de Bonagas, mencionó que tiene conocimiento del tema, pero prefiere mantenerse al margen, respetando la autonomía de la casa de estudios superiores.

La planilla de la Unachi, compuesta por más de 2,000 servidores públicos, supera los 5 millones de dólares mensuales, cifra que, de acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, guarda relación con sus altos salarios.

Reveló que el sueldo promedio de la entidad está por encima del resto de instituciones del Estado y supera hasta en un 70% a otras universidades del país; por tanto, su crisis financiera no se debe a la falta de presupuesto, sino a su deficiente distribución.

Reiteró que el objetivo del Gobierno es garantizar el bienestar de los estudiantes; por ello, están a su completa disposición para reformular su presupuesto con base en sus necesidades.'



El padrón final de quienes podrán ejercer su derecho al sufragio tomará en cuenta a los inscritos hasta el 14 de agosto y se entregará el lunes 17 de agosto.



Quien resulte vencedor en la contienda se mantendrá en el cargo hasta el año 2028.



La elección del nuevo rector se desarrollará el 19 de agosto.



La Universidad Autónoma de Chiriquí, de acuerdo con el contralor Anel Flores, no tiene la viabilidad económica para hacer frente a sus compromisos contractuales; por tanto, no pueden realizar los pagos de su planilla, que asciende a más de $5 millones.

El rector interino, Pedro González, se reunió con la ministra de Educación, Lucy Molinar, para analizar los planes de la Universidad tras la renuncia de Bonagas el pasado 8 de junio.

La exfuncionaria también dio un paso al costado como docente, poniendo fin a su vida laboral.

Elecciones

Luego de que el Tribunal Superior de Elecciones emitiera el calendario extraordinario para la escogencia del nuevo rector, dos personas presentaron sus candidaturas; sin embargo, aún deben ser evaluadas.

El periodo oficial de postulación culmina el próximo miércoles 17 de junio para iniciar la fase de impugnación y entrega del registro preliminar que considerará a los estudiantes matriculados hasta el 10 de junio.

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El padrón final de quienes podrán ejercer su derecho al sufragio tomará en cuenta a los inscritos hasta el 14 de agosto y se entregará el lunes 17 de agosto.

La elección se desarrollará el 19 de agosto y de allí, los inconformes con la decisión podrán presentar sus objeciones en la etapa de impugnación que facilitará el acto de proclamación y toma de posesión a finales del mes de agosto.

Quien resulte vencedor en la contienda se mantendrá en el cargo hasta el año 2028.