Laurentino Cortizo niega incremento en la tarifa de la luz

El presidente Laurentino Cortizo desmintió que se tenga previsto un aumento en el costo de la energía.

Informó que según datos de la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) en 1.2 millones de hogares del país no habrá incremento de la tarifa eléctrica.

Comentó que lo que sí hay es una crisis climática en el mundo, por lo que es importante que todos los panameños hagan un buen uso de la energía.

“Es un esfuerzo que debemos hacer cada uno de nosotros”, recalcó.

Además aprovechó para pedir a los panameños que “ahorren agua porque hay una crisis climática que enfrentar y durará varios meses”.

ASEP se pronuncia

Luego de conocerse opiniones fuera de la Consulta Pública No. 007-2023 relacionadas con los “Pliegos Tarifarios de Distribución y Comercialización de las empresas de distribución eléctrica”, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) aclara a la ciudadanía en general y agentes del mercado eléctrico que el periodo de dicha consulta no ha concluido, por lo tanto, no se puede hablar de aumento en la tarifa eléctrica.

La ASEP informa que la consulta, que estuvo abierta para recibir comentarios de toda la ciudadanía del 13 al 27 de julio y que se realiza para cumplir con la Ley de Transparencia, no ha culminado en virtud que se mantiene abierta la fase de revisión de todos los comentarios recibidos para dar respuesta como parte de lo que establece las reglas del mercado.

"Esta entidad no ha notificado ningún aumento tarifario, tal como se ha señalado en algunos medios. Nuestra competencia es revisar cuatrienalmente la actualización de los cargos que corresponden a las actividades de comercialización, distribución, así como el alumbrado público, tomando en cuenta el Ingreso Máximo Permitido o IMP, una fórmula que establece límites de ganancias a estas compañías reguladas por ASEP", aclara la entidad.

Se aclara además que no se ha establecido ningún incremento del Cargo de Potencia de Generación (CPG) aplicable a Grandes Clientes.

El proceso se mantiene abierto en la fase de revisión de comentarios, por lo que no es prudente emitir opiniones que confundan al usuario final de la energía, pide la ASEP.

