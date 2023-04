Los mismos consorcios para reparar puentes sobre el Canal

Ha pasado un mes desde que se conocieran las propuestas económicas para el mantenimiento del puente Centenario y todavía no se divulga el informe de la comisión evaluadora del acto público.

Esto ocurre a la par de que el viernes se conoció que los mismos consorcios que participan en esta licitación, fueron los únicos que presentaron propuestas para el mantenimiento del puente de Las Américas.

En efecto, Doloopo Panamá Corp. entregó propuesta de 5 millones 328 mil 621 dólares ($5,328,621.00), mientras que consorcio Rehabilitación Puente de Las Américas CAA realizó una oferta de 5 millones 787 mil 648 dólares con 3 centavos ($5,787,648.03).

Este último consorcio lo integran las empresas Centroequipos, S.A., ARD Engineering Inc y ATP Electronics, S.A., las mismas que forman parte del consorcio Rehabilitación Puente Centenario CAA.

El precio de referencia para el mantenimiento del puente de Las Américas es de 5 millones 262 mil 455 dólares con 2 centavos ($5,262,455.02).

La propuesta de Rehabilitación Puente de Las Américas CAA está al tope de lo permitido en el acto público, cuyo pliego de cargos descalifica por onerosa toda propuesta que pase de 5 millones 788 mil 700 dólares con 52 centavos ($5,788,700.52).

Para la licitación de los trabajos en el puente Centenario, Doloopo presentó, de igual forma, la propuesta más baja con $5.1 millones, mientras que consorcio Rehabilitación Puente Centenario CAA entregó una por $6.2 millones.

El precio de referencia para el mantenimiento de este puente es de $5.6 millones.

La licitación del mantenimiento del puente de Las Américas fue la primera en convocarse, sin embargo, la etapa de presentación de las propuestas se realizó casi un mes después de la del Centenario.

Esta situación se debe a que, por ser una estructura más antigua, las empresas presentaron varias consultas al Ministerio de Obras Públicas para tener las reglas del juego claras sobre lo que se desea hacer.

Luego de las reparaciones inmediatas que se realicen al puente de 60 años, se deberá levantar un diagnóstico sobre su estado, para poder convocar a una nueva licitación para que se le realice una rehabilitación integral.

No obstante, hay que recordar que estos trabajos no podrán ser posibles, si no se cuenta con el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, cuya construcción todavía no inicia, aunque ya se aprobó su financiamiento, hace dos semanas.

