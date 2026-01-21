Gremios de abogados han sido informados sobre la depuración de personas jurídicas, cuya disolución estaba pendiente, desde el próximo 27 de febrero.

La acción se ejecutará con el propósito de coordinar las acciones necesarias para la exclusión de Panamá de las listas restrictivas y en cumplimiento de estándares internacionales en materia de transparencia y cooperación, registra una nota del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dirigida a los gremios.

Bajo la coordinación del Ministerio de Economía y Finanzas, se ha conformado un comité de trabajo que, además, integran los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio e Industrias.

Este comité estableció una mesa de trabajo a la que se integró el Registro Público y la Superintendencia de Sujetos No Financieros.

Hasta el momento, se ha avanzado en la homologación de las bases de datos del Registro Público y la Dirección General de Ingresos.

La disolución de personas jurídicas será divididad por etapas y en la primera se incluyen aquellas afectadas con marginal de disolución por falta de pago de la tasa por más de 10 años.

En una segunda etapa, se actuará con personas jurídicas con estatus suspendido en el Registro Público.'

2016

Se procederá con una lista que data de hace 10 años. 180

mil 883 personerías jurídicas serán eliminadas en un primer bloque y luego se continuará con las otras.

El MEF indicó se ejecutará el proceso de disolución ordenado en 2016 por la DGI, mediante un listado adjunto de 25 resoluciones, a través de las cuales se instruyó al Registro Público a realizar la colocación de marginal de disolución a 290 mil 534 personas jurídicas.

Se comenzará con un primer bloque de 180 mil 883 personas jurídicas y el resto será procesado en forma escalonada, controlada y continua, dice la nota del MEF.

A medida que avance este proceso se estará publicando la información correspondiente a las personas jurídicas sujetas a disolución en cada bloque depurado en concordancia con la etapa en ejecución, dispuso el comité.