Miviot y Conep comparten visión de trabajo para reactivar la economía

Con el propósito de contribuir en los programas y estrategias presentadas para la reactivación económica, miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) se reunieron con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).



El ministro Jaime Jované ilustró a los empresarios de la Junta Directiva y representantes de agrupaciones afiliadas al Conep sobre las proyecciones de construcción de viviendas sociales, planificación de soluciones con recursos presupuestarios, densificación para empujar crecimiento vertical y ordenamiento territorial programado.



“La empresa privada, de donde vengo, está a la expectativa de cómo vamos a hacer. Es un reto muy grande y queremos hacerlo como se tiene que hacer”, afirmó Jované, acompañado de los viceministros Fernando Méndez, de Vivienda, y Frank Osorio, de Ordenamiento Territorial.



Jované explicó que en el Miviot no cometerá el error de planificar los proyectos y después buscar los fondos, ya que en este quinquenio tienen que planificar las obras con los respectivos recursos financieros, un tema que han conversado con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.



El ministro dijo que quieren ordenar el país, enfocándose hacia dónde va el crecimiento y respetar la vocación de las tierras, para que basado en ese ordenamiento se puedan planificar las obras de infraestructura de servicio público.



Mencionó que uno de los retos es la infraestructura de los servicios públicos para los desarrollos habitacionales bajo la administración de la entidad, para que cuando sean entregados, las personas puedan cubrir sus necesidades de agua potable, aguas servidas, salud, educación, vialidad, entre otras.



Igualmente, comunicó que se reunió con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para encontrar en conjunto soluciones a corto plazo, para el abastecimiento de agua potable de los proyectos que están para entregar en los primeros 100 días de gobierno.



“El reto no es solo cubrir el déficit habitacional que tiene la población, sino que esa vivienda venga acompañada de todos los servicios públicos”, sintetizó.



“Hay que hacer un alto, ver cómo hacemos para que los bueyes regresen delante de la carreta… estamos atrás tratando de ver cómo alcanzamos esa carreta para cumplir con lo mínimo”, dijo el ministro.



Jované expuso que en casi un mes de gestión está tratando de “sembrar la semilla de la planificación”. “El país requiere planificación entre todas las instituciones del Estado que tienen que ver con servicios públicos, para que puedan cumplir con cada una de sus demandas”, indicó.



Reiteró que “es indispensable” el proyecto de penalización de las invasiones en tierras privadas y públicas, así como la densificación para el crecimiento de Panamá, que implica edificios de interés social. “No podemos seguir creciendo horizontalmente. Aquí vamos a llegar de frontera a frontera con casitas”, cuestionó.



En el encuentro con el sector privado, el viceministro de Vivienda abordó el tema de la renovación de leyes para arrendamiento, asentamientos informales y vinculadas a la propiedad horizontal, al igual que la modernización tecnológica para lograr un ministerio más objetivo y transparente.



Méndez precisó que no solo han visualizado la demanda cuantitativa de la reducción del déficit habitacional, sino también exploran y focalizan cómo atender la demanda cualitativa.



Por su lado, el viceministro de Ordenamiento Territorial rescató el punto de la planificación como el primer desafío para cosechar proyectos que devuelvan más valor a las comunidades.



Osorio profundizó en el acercamiento a los gobiernos locales para trabajar en conjunto, propiciando el uso de sus recursos y capacidades técnicas, para la confección de instrumentos de ordenamiento territorial y poder implementarlos.



En la reunión, dirigida por Temístocles Rosas, líder del Conep, estuvieron presidentes y representante de agrupaciones como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces, la Asociación de Propietarios de Inmuebles, la Asociación Panameña de Aseguradores, la Cámara Minera de Panamá, la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá y el Sindicato de Industriales de Panamá, entre otras.



