MPSA debe exigir calidad en la construcción de la Línea 3

Luego que se diera conocer que la empresa Kumkang Kind, encargada de diseñar, construir y trasladar los moldes de vigas de rodaje de toda la línea 3 del Metro no tiene experiencia para este tipo de obra, miembros de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) exigen al Metro de Panamá que se verifique la calidad en la construcción.

La compleja construcción de la Línea 3 de Metro de Panamá contempla un tramo soterrado, con una longitud aproximada de 5.3 kilómetros. El trazado se ha optimizado, reduciendo pendientes y ampliando radios de giro, para obtener el mejor desempeño del monorriel.

Gustavo Bernal, expresidente de la SPIA señaló que dentro de la ejecución de los contratos del Estado siempre hay un problema de inspección y seguimiento de la calidad de los trabajos de la obra.

Explicó que en su momento, el Metro de Panamá exigió calidad en la construcción de las dos primeras líneas en la ciudad capital, por lo que ahora debería exigir de la misma manera en esta obra que es mucho más compleja.

"El Metro de Panamá tiene que contratar una inspección y estar pendiente de lo que se adelanta en la obra, independientemente de la responsabilidad del contratista para que no suceda un accidente como el que ocurrió hace unos meses en la ciudad de México", señaló.

Indicó que, independientemente de la responsabilidad que tiene el contratista principal en la Línea 3, el Metro de Panamá debe responsabilizarse por la obra sobre todo por la parte de financiamiento.

La línea 3 tiene una parte especial que es un monorriel, esta parte constructiva tiene que cumplir con la calidad que se requiere, aseveró.'

2025

se estima que estará lista la Línea 3 del Metro de Panamá. 500

mil habitantes del área de Panamá Oeste se beneficiarán con la mega obra que culminará en cuatro años.

Por su parte, Rodrigo Chanis, presidente actual de la SPIA, dijo que las vigas tienen un diseño que se deben seguir.

En la línea 1 y 2 las vigas primero se armaba la estructura, luego se prefabricaba el producto y después se montaba.

"Las vigas tienen un diseño y hay que seguirlo, lo importante es que el diseño este bien. La prefabricación de esos elementos tiene que seguir el diseño de la obra", añadió.

El Metro de Panamá S.A. (MPSA) ahora busca eximirse de su responsabilidad en la subcontratación de la empresa Kumkang Kind, señalando que el consorcio surcoreano Hyundai Engineering & Construction Co. y Posco Engineering Construction (HPH JV) es el responsable del diseño, fabricación e instalación de las vigas de rodaje de la Línea 3 del Metro.

No obstante, el Metro de Panamá en una respuesta a Panamá América, dijo lo siguiente "la propuesta de los subcontratistas que trabajarán en el Proyecto de la Línea 3 es del contratista HPH JV. Por requisito contractual, todos los subcontratos deben ser validados por Metro de Panamá, con el objetivo de asegurar que dichos subcontratistas, propuestos por HPH JV, cuenten con la experiencia de trabajos similares, con la capacidad requerida, con un historial de desempeño satisfactorio y no representen un riesgo para la ejecución del Proyecto. La validación por parte de Metro de Panamá no exime de responsabilidad contractual alguna a HPH JV".

El Metro de Panamá señaló a Panamá América, que el referido consorcio tiene la responsabilidad, como contratista principal, de escoger a la empresa que tendrá la tarea de confeccionar el encofrado con los cuales se fabricarán las vigas de la Línea 3 del Metro de Panamá.

"La empresa escogida por el consorcio HPH JV, Kumkang Kind, es un experto mundial en todo tipo de encofrados metálicos para los más diversos proyectos que requieren estructuras especiales. Es de resaltar que el consorcio surcoreano HPH JV, que tiene la responsabilidad de construir las vigas de rodaje de la Línea 3 del Metro de Panamá, cuenta con vasta experiencia acumulada en construcción de metros y monorrieles y su construcción será supervisada por la empresa japonesa Nippon Koei y Metro de Panamá", manifestó MPSA.

Resaltó que el desarrollo de la obra, es responsabilidad del consorcio surcoreano contar con personal técnico con experiencia en la supervisión o inspección y control de calidad y seguridad en vigas de rodaje de sistemas ferroviarios.

"Como contratista principal, HPH JV ha garantizado que los trabajos de la empresa Kumkang Kind se ejecuten con la calidad exigida y no representen ningún tipo de riesgo. El MPSA reitera que todas sus infraestructuras y sistemas, se han construido y construyen tomando en cuenta las normas nacionales e internacionales de construcción aplicada al transporte ferroviario", afirmó.

