Mulino: 'No permitiré que el presupuesto lo coadministre ningún otro órgano del Estado'

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recalcó este jueves que no permitirá que ningún otro órgano de Estado administre el presupuesto de la nación.

Sus declaraciones tienen como contexto los cambios parciales aprobados por la Comisión de Presupuesto al proyecto de ley 9, que modifica la Ley de Presupuesto de 2024, presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

"Es la facultad constitucional del Ejecutivo administrar el presupuesto de la nación de acuerdo a la Ley de Presupuesto. Para eso es ley de la República", dijo en su reunión semanal.

Con respecto a los viáticos, cuyas modificaciones eliminan las jerarquías dependiendo del cargo, el presidente subrayó que son necesarios para completar diferentes misiones oficiales.

"Toda la vida ha habido viáticos, que no vengan con el tema de la austeridad porque se necesitan los viáticos para muchas personas cumplir misiones en el extranjero. No todo el que está en un puesto de gobierno es rico", expuso.

También rechazó que se condicionen a algunos funcionarios a seguir un proceso para solicitar el viático 15 días antes del viaje, mientras otros están exentos del mismo.

"No puede ser que ahora yo tengo que ir a la asamblea, con un ministro o un funcionario para que autoricen un viaje. Esa locura no va a pasar", advirtió.

No obstante, el presidente se muestra confiado en que los diputados colaboren porque asegura que no están pidiendo nada extravagante.

Agregó que su objetivo es tratar de recuperar la institucionalidad del Órgano Ejecutivo en materia de presupuesto de la nación que le corresponde.

"Yo colaboro armónicamente con el Órgano Legislativo, pero no me van a chantajear ni a coaccionar como estaban acostumbrados en el gobierno anterior. Conmigo no hay chantaje que valga", sentenció.

El Ejecutivo busca encargarse de los traslados de partida hasta 5 millones de dólares, pero en primer debate los diputados de la Comisión de Presupuesto solo aprobaron hasta $200,000. Con respecto a los viáticos, los restablecieron, pero por montos iguales para todos y 100 dólares menos de lo pretendido para los servidores públicos de jerarquía.