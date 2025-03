El presidente, José Rául Mulino, anunció que el lunes tendrá la primera reunión con su equipo para abordar el tema de la mina de cobre en Donoso.

Según el mandatario, aún no han sido notificados de la suspensión de las siete demandas de arbitrajes por el cierre de la mina, así que hasta que no se dé no tendrán conversaciones formales.

A su vez, Mulino indicó que la otra semana se reunirá con la Cámara Minera de Panamá (Camipa) para tratar el tema de las cuentas por pagar a los proveedores de la mina.

Dijo estar seguro que serán cientos de millones de dólares de empresas que generaban puestos de trabajo de alto nivel salarial con una contribución importante al fisco al seguro social, entre otras.

Destacó que el impacto económico por el cierre de la mina es de unos $780 millones en impuestos directos y otra cantidad de millones de dólares con el seguro social.

Mulino expresó que de llegar a ser una opinión favorable sobre la operación de la mina, él no tiene el criterio como presidente del país para decir que "no va a haber mina"

Considera que este es un tema supremamente importante, en el cual debe haber coherencia y entendimiento nacional con respecto a lo que van a hacer.

El jefe del Ejecutivo precisó que si bien los arbitrajes están suspendidos, el Estado panameño tiene una potencial responsabilidad de más de $20 mil millones en reclamaciones.

Para bajar esa cantidad de dinero a cero se necesita una negociación inteligente y beneficiosa para el país, agregó Mulino.

De acuerdo con el presidente, el tema minero es demasiado importante en esta coyuntura económica del país sobre todo en la generación de empleos.