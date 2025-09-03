Panamá avanza con la equivalencia para exportación de carnes a Estados Unidos

Panamá avanza en el proceso de obtención de la equivalencia sanitaria con Estados Unidos, requisito clave para la exportación de carne hacia ese mercado.

“El programa de equivalencia es un paso crucial para que Panamá pueda exportar carne a Estados Unidos. Estamos trabajando para garantizar que nuestros productos cumplan con los altos estándares exigidos por ese mercado”, destacó el ministro encargado, Eduardo Arango, quien también expresó su satisfacción por los avances alcanzados y reafirmó su compromiso con el desarrollo del sector.

Por su parte, Alberto Paz Rodríguez, director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA) subrayó la importancia de la colaboración entre instituciones para alcanzar este objetivo estratégico.

“Este proyecto no solo mejora nuestra infraestructura sanitaria, sino que abre nuevas oportunidades comerciales para los productores nacionales”, afirmó.

La implementación del programa de equivalencia posiciona a Panamá más cerca de ingresar al exigente mercado cárnico estadounidense, consolidando su camino hacia una mayor diversificación de exportaciones y el crecimiento del sector agroalimentario nacional.

El encuentro contó con la participación del Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).