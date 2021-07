Panamá cerrará con una deuda pública de $40 mil millones

La crisis de la pandemia ha hecho que Panamá tenga que recurrir a préstamos internacionales para poder cubrir sus gastos, por lo que se estima que la misma llegará a los 40 mil millones de dólares a finales del 2021.

Versión impresa

En el 2019 la deuda pública alcanzó los $31 mil 18 millones; en el 2020 pasó a $36 mil 960 millones, y ahora en el 2021 se incrementó a $38 mil 347 millones.

Aunado a esta situación, la recaudación acumulada de los ingresos tributarios del año pasado tuvo una caída de unos $1,800 millones producto de la pandemia covid-19.

El director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), Carlos González explicó en el programa Radiografía que en efecto el aumento en la planilla ha elevado la deuda del país y ha cohibido la inversión, sin embargo dijo que se debe cumplir con las leyes de aumentos salariales establecidas y se nombró a más de 4 mil trabajadores de la salud y funcionarios para el Plan Solidario.

Agregó que el balance corriente de las finanzas del Estado están en rojo, debido a que el gasto de operaciones es mayor a los ingresos corrientes; y se mantendrá así hasta finales del año; pero el director indicó que esta fue la razón por la cual el país tuvo que recurrir el año pasado y este año a los mercados de valores a buscar financiamiento y complementar la caída de ingresos corrientes que se estaba experimentado producto del COVID-19; acción que fue necesaria para evitar el desplome de la economía nacional.

La planilla del Sector Público registró en el mes de diciembre de 2020, un total de 242,240 funcionarios y un sueldo bruto de $383.9 millones, según datos de la Contraloría General.

En los últimos 12 años los gastos en planilla del Gobierno Central se ha duplicado de una manera significativa, cuando en el 2009 la suma era de $1,179 millones y en el 2020 la cifra ascendió a 3,511 millones de dólares.'

10%

se estima que crecerá este año la economía panameña, según organismos internacionales. 12

años los gastos en planilla del Gobierno Central se ha duplicado de una manera significativa.

De las misma manera como ha aumentado la planilla, los ingresos corrientes han disminuido en estos mismo años y sin embargo continúan contratando personal.

El expresidente del Colegio Nacional de Economista, Olmedo Estrada, dijo que endeudarse no es malo, pero si es para pagar gastos, planilla no es una buena decisión.

"Si relacionamos los 40 mil millones en deuda con el PIB del 2020 que fue de 55 mil millones casi está en un 80% del PIB, lo que significa que es un porcentaje que está fuera de control", expresó.

Aseguró que seguir endeudándonos de esta manera vamos a comprometer a las generacionen futuras.

"Si el país no cambia su modelo económico y seguimos haciendo lo mismo con una deuda tan alta las futuras generaciones no tendrán los recursos para enfrentar nuevas inversiones y se paraliza las proyecciones económicas. Podemos llegar incluso a una quiebra en donde el país no tenga como pagar sus deudas", afirmó.

Por su parte, el economista Augusto García la prioridad es darle un buen uso al dinero que se está pidiendo prestado o de lo contrario las finanzas del Estado estarán en problemas.

"La recuperación de la economía dependerá del control de la pandemia y del desarrollo del sistema de vacunación", señaló.

Agregó que en los primeros meses del año hubo un avance en la reactivación económica, pero ahora con la tercera ola de contagio hay un estancamiento.

Organismos internacionales estiman que este año la economía panameña crecerá por encima del 10%, sin embargo no será suficiente para recuperarnos del 17.9% que disminuyó el PIB el año pasado.