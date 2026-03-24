Panama Ports amplió a $2 mil millones sus reclamos contra Panamá

Panama Ports Company, S.A. (PPC) amplió a 2 mil millones de dólares sus reclamos en el arbitraje internacional contra Panamá, así lo anunció la empresa en un comunicado.

La compañía perdió el control de los puertos de Balboa y Cristóbal luego que un fallo de la Corte Suprema de Justicia determinara que el contrato ley de esa empresa con el Estado es inconstitucional.

"PPC complementó sus reclamos en una presentación realizada el 24 de marzo de 2026, basada en las acciones ejecutivas extremas del Estado, la toma, la ocupación, la confiscación de documentos propietarios y protegidos, y un rango de conductas indebidas durante más de un mes, lo cual marca una culminación adicional de la campaña del Estado contra PPC que ha continuado por más de un año", precisó la empresa.

Según esa empresa, el Estado ha seguido optando por un camino de conflicto y no ha coordinado sobre acceso a la propiedad ni compensación, realizando en cambio declaraciones inexactas sobre PPC y su propiedad.

Añadió que el arbitraje avanza su curso bajo el reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. No obstante, la empresa asegura que Panamá continúa su conducta indebida contra PPC a nivel local, pero no ha presentado su respuesta inicial en el arbitraje.

Es un hecho que el propio Panamá manifestó que Panamá no había contratado abogados y lo utilizó como base de demora es una señal inquietante para los inversionistas extranjeros", asegura.

"Panamá está intentando retrasar el arbitraje, arrastrar al caso a partes que no forman parte del contrato aplicable, y continúa su campaña de ataques, tal como PPC había advertido", insistió.

La empresa insiste en que se reserva el derecho de abordar cualquiera y todos los asuntos formulados por Panamá.

