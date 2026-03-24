El proyecto de bioetanol pasa a segundo debate en la Asamblea Nacional

Con 5 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que establece los lineamientos para la producción e implementación de bioetanol en Panamá.

El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, agradeció a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional su decisión, asegurando que tendrá múltiples beneficios para el país y la población porque contribuirá a la generación de empleos y el cuidado al medioambiente.

El funcionario espera que la discusión de la iniciativa en segundo debate siga por "buen camino" y se convierta en ley de la República; no obstante, los comisionados dejaron claro que seguirán insistiendo en que se elimine la obligatoriedad del uso de este aditivo.

Los diputados Alexandra Brenes, Jorge González y Jhonathan Vega en sus propuestas de modificación al documento sugirieron que la utilización de bioetanol fuese elección de los consumidores, pero no obtuvieron los votos necesarios para su aprobación, por lo que se mantuvo el artículo original que ordena su uso obligatorio en 10% para mezclas con gasolina.

El resto de disposiciones relacionadas con la creación de la comisión encargada de evaluar el programa de biocombustibles, excepciones de producción, estabilidad jurídica a las fórmulas de precios y su entrada en vigencia no sufrieron cambios en la Comisión, pero no se descarta que en su análisis en el pleno sean modificadas.

Las autoridades han reiterado que si el país hubiese contado con una ley de este tipo en el contexto actual, el impacto a los consumidores por el aumento de los precios del combustible sería menor.

Gaspar Ortiz, director nacional de Agronegocios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), señaló en Noticias AM que, gracias a los avances de la tecnología, los automóviles están preparados para recibir la mezcla de combustible con etanol; por tanto, los conductores deben dejar atrás los prejuicios que tienen con este aditivo.'



Gaspar Ortiz, director nacional de Agronegocios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), señaló en Noticias AM que, si el país hubiese mantenido el uso de bioetanol, los consumidores estarían pagando 20 centavos por galón de gasolina en la actualidad.



Con 5 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que establece los lineamientos para la producción e implementación de bioetanol en Panamá.



Algunos de los diputados de la Comisión de Comercio dejaron claro que seguirán insistiendo en que se elimine la obligatoriedad del uso de este aditivo cuando el documento llegue al pleno de la Asamblea Nacional para su análisis en segundo debate.

"Si hubiéramos mantenido el uso de etanol, estaríamos pagando 20 centavos menos por galón de gasolina", subrayó.

Ortiz explicó que actualmente la gasolina trae componentes para aumentar el octanaje que son contaminantes con el medioambiente; lo que se hará es eliminar estos químicos para adicionar el bioetanol, con lo que se conseguiría el octanaje requerido de manera sostenible.

El director nacional de Agronegocios del Mida indicó que el etanol es una manera de reducir el impacto hacia los conductores producto del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, que, hasta la fecha, se desconoce cuándo culminará y está incrementando significativamente los costos a nivel local.