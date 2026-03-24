La telenovela de "Yo soy Betty, la Fea" dejó huellas en cientos de hogares en diversos países y Panamá no fue la excepción. De cada personaje se tenía mucho que decir, como es el caso de Freddy Stewart Contreras, el mensajero de Ecomoda, interpretado por el actor Julio César Herrera.

Este carismático mensajero de Ecomoda, en "Yo soy Betty, la Fea", destacó por su alegría, su singular frase "perdóneme, pero discúlpeme", su amor por Aura María Fuentes y sus vivencias al andar en moto. Fue un personaje central en la empresa de moda. Él pertenecía al Cuartel de las Feas.

Herrera decidió, después de dos décadas de "Yo soy Betty, la Fea", hacer su monólogo "El de Betty", para contar sobre todo lo que ha hecho en sus 37 años de carrera. "Freddy" escogió Panamá para este estreno, el cual será el viernes 27 de marzo, a las 7:00 p.m., en el Teatro Áurea "Baby" Torrijos, Ciudad de las Artes, en el marco del Día Mundial del Teatro.

El público "disfrutará un poco de dónde crecí, el por qué dicen por ahí que un actor no puede hacer stand comedy, pero una persona que hace stand comedy si puede ser actor, jugamos un poco con ese mito", contó a Panamá América.

"En algún momento les cuento cosas desde afuera de lo que era hacer 'Betty La Fea', de todo lo que pasó cuando ocurrió todo este boom desde hace 26 años. Pero se hace 'tomando el pelo', 'mamando gallo' como decimos en Colombia", comentó.

"El de Betty", escrito por Herrera junto a Juan Alfonso Peláez, es un recorrido tan honesto como incómodo por la vida de un actor que, durante más de dos décadas, ha sido reconocido -y encasillado- por un personaje que trascendió la pantalla.

Estará cargado de anécdotas, reflexiones y momentos inesperados que invitan al público a mirar más allá del ícono televisivo.

El actor colombiano subrayó que elegió este país para el estreno de "El de Betty", porque aquí tiene a sus amigos de la Asociación de Derechos de Intérpretes Audiovisuales de Panamá (ASDAP). Luego de una conversación con ellos decidió traerlo y así también ver cómo va la gestión de la Asociación.

Historias

Julio César Herrera no desaprovechó el momento para mencionar sus vivencias en "Betty La Fea: La Historia Continúa 2".

Compartió que fue muy chévere, "la historia ya se contó, esta es otra historia, pero con los mismos personajes. Los invitó a que se diviertan y se rían".

Además, "ya estamos maduros, los personajes avanzan. Freddy tiene avance", indicó entre risas.

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También adelantó que este año, sin especificar fecha, verá la luz "Betty La Fea 3".

Arte

Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura y ASDAP reafirman su compromiso con la democratización del acceso a experiencias artísticas de alto nivel, acercando al público panameño a propuestas internacionales de primer orden, sin costo alguno.