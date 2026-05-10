Plaza Amador y Umecit dejan la llave abierta en las semifinales del Clausura 2026

Plaza Amador sacó un empate ante Umecit por 2-2, este domingo en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera, en el partido de ida de la semifinal del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los goles del Umecit fueron anotados por Óscar Becerra y Erick Rodríguez a los 38 y 75 minutos, respectivamente.

Mientras que por los placinos anotó José “Gasper” Murillo a los 38 minutos y la igualada, la hizo Yoameth Murillo a los 81 minutos.

Ambos equipos tendrán que prepararse ahora para el partido de vuelta que será en la cancha del Cos Sport Plaza, este viernes 15 de mayo.

En la otra semifinal, Alianza FC y Veraguas United empataron 0-0, en juego realizado el sábado por la noche en el estadio Rommel Fernández.

El partido de vuelta entre Veraguas y Alianza es el sábado 16 de mayo en el ‘Toco’ Castillo.