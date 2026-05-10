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Panamá

Plaza Amador y Umecit dejan la llave abierta en las semifinales del Clausura 2026

Publicado 2026/05/10 21:15:00
  • Jaime A. Chávez Rivera/ jchavez@epasa.com/ @Jaime_ChavezR.

Plaza Amador y Umecit empataron 2-2; Alianza igualó ante Veraguas United 0-0.

Equipo de Plaza Amador. Foto:@LPF

Equipo de Plaza Amador. Foto:@LPF

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Plaza Amador sacó un  empate ante Umecit  por 2-2, este domingo en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera, en el partido de ida de la semifinal del torneo  Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

 Los goles del Umecit fueron anotados por Óscar Becerra y Erick Rodríguez a  los  38 y 75 minutos, respectivamente.

Mientras que por los placinos anotó José “Gasper” Murillo a los 38 minutos y la igualada, la hizo Yoameth Murillo a los 81 minutos.

 Ambos equipos tendrán que prepararse ahora para el partido de vuelta que será en la cancha del Cos Sport Plaza, este viernes 15 de mayo.

En la otra  semifinal,  Alianza FC  y Veraguas United   empataron 0-0, en juego realizado el sábado por la noche en el estadio Rommel Fernández.

El partido de vuelta entre  Veraguas y Alianza es  el sábado 16 de mayo en el ‘Toco’ Castillo.

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