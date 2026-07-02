Panamá y China dialogarán tras disputa por fallo portuario

Luego de meses de tensión por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal y las retenciones a buques de bandera panameña en puertos chinos, las autoridades de ambos países se reunirán del 16 al 18 de julio.

El objetivo del encuentro, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, es fortalecer la cooperación bilateral en materia marítima y promover el intercambio de buenas prácticas.

Detallaron que la delegación local, encabezada por el director de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, sostendrá conversaciones orientadas a la renovación del Acuerdo de la Nación Más Favorecida y a conocer los criterios técnicos de supervisión empleados por el Estado rector portuario (Port State Control).

El canciller Javier Martínez-Acha, recientemente, confirmó que el abanderamiento panameño ha caído producto de las detenciones en puertos chinos, debido a que estas acciones evidentemente conllevan un impacto económico tanto para las navieras como para el Estado; por ende, la reacción de las empresas es entendible.

No obstante, durante la visita del Ejecutivo a Grecia, se les explicó el trasfondo de la situación, reiterando la disposición del país a trabajar con todas las naciones del mundo de manera respetuosa.

Panamá, de continuar estas medidas, pudiera ver afectada su valoración en el Memorando de Tokio, por lo que se espera que las conversaciones rindan los resultados esperados en beneficio del comercio marítimo mundial.