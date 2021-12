Pandemia impacta sectores en el mercado local e internacional

A pesar del crecimiento del producto interno bruto (PIB) que se augura este 2021 del 10%, aún la economía panameña muestra signos negativos en algunos sectores importantes a nivel interno e internacional.

A nivel interno, los últimos datos disponibles por el Centro Nacional de Competitividad detallan que el empleo informal se mantiene en un 52.8%, el flujo de la inversión extranjera directa cayó un 12.6% en el primer semestre de 2021, y la población económicamente activo también disminuyó a 59.8%.

Mientras que, a nivel internacional el país retrocedió al puesto 66 en el Índice Global de Competitividad 2019, en el Índice de Capital Humano 2020 obtuvo un bajo puntaje de 0.50, el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 cayó al lugar 111.

El Índice Global de Innovación y el Índice de Objetivos de Desarrollo Sostenibles bajaron al puesto 83 y 88, respectivamente.

Para el empresario y experto en temas laborales, René Quevedo la economía ha perdido capacidad para generar empleo formal, lo cual ha sido agravado por la pandemia y apunta a un deterioro del clima para las inversiones en el país. Sin inversión privada no habrá generación de empleo formal y la informalidad seguirá aumentando.

"La intervención del Gobierno en el mercado laboral a través de aumentos en la planilla estatal y subsidios para mitigar el impacto de la falta de empleo no es sostenible, máxime ante la precaria situación de las finanzas públicas y sobrendeudamiento del Estado que caracterizan la coyuntura actual", expresó.

Aseguró además que la emergencia ya no es sanitaria, sino socioeconómica. El peor enemigo de la reactivación económica y la generación de empleo es la incertidumbre.'

67%

de los panameños no tiene un empleo y el 15% trabaja a tiempo completo. 14.5%

está la tasa de desempleo en el país según el Instituto de Estadísticas.

A este informe se agrega una reciente encuesta de Gallup (noviembre 2021), que revela que el 67% de los panameños no tiene un empleo, el 15% trabaja a tiempo completo, el 5% trabaja menos tiempo y cobra igual.

La incertidumbre laboral es señal de cautela por parte de los consumidores a la hora de gastar y asumir nuevos compromisos, resultando en inhibición de un consumo que cayó en $600 millones mensuales. Si no hay consumo no hay ventas, sin ventas no hay ingresos, y sin ingresos no habrá empleo.

El expresidente del Colegio Nacional Economista, Olmedo Estrada, la recuperación de estos sectores empresariales será mucho más lento dado que aún no tienen el capital disponible para invertir y reactivar sus operaciones.

Agregó que otro factor que influye es el consumo, el cual no tiene la misma dinámica que se requiere para que la economía vaya poco a poco recuperándose.

"Las empresas están operando, pero no están obteniendo las mismas ganancias, por lo que ellos prevén que a medida que avance el programa de vacunación la economía se podrá ir recuperando", expresó.

